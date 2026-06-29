コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンのコメダ珈琲店が、ベル ジャポン（東京都港区）の販売するロングセラー商品「キリ」との初コラボレーション商品「コメダのフラッペ〜Kiri〜」を、7月1日から季節限定で販売します。

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「コメダのフラッペ〜Kiri〜」は、クリーミーでなめらかな味わいが特長の「キリ」と、デザート感覚のフローズンドリンク「コメダのフラッペ」がコラボ。一口飲むと、クリームチーズのコクとほのかな甘さが口いっぱいに広がります。

しゃりっとしたフローズンの食感となめらかなクリーム感、アプリコットソースの甘酸っぱさが優しく溶け合う、軽やかですっきりとした後味で、満足感のある一杯です。

コメダ珈琲店の開発担当者は、「『キリ』のコクとなめらかな味わいを表現しながら、フラッペとしてすっきりと飲み進められるよう、味のバランスにこだわりました。くつろぎの時間の中で、思わず笑顔がこぼれるような一杯に仕上がったと感じています」とコメントしています。

価格は790円〜1030円（税込み）で、店舗によって異なります。「コメダのフラッペ」販売店舗で、8月下旬（予定）まで販売されます。

