俳優でモデルの白石麻衣（３３）が２９日、都内で行われた、総合人材サービス「ウィルオブ」の新ＣＭ発表会に出席した。乃木坂４６でのアイドル活動を経て、俳優に転身。ブラウンのオフィスコーデで登場し、自身のキャリアを振り返った。

人生最大の挑戦を「グループを卒業して、自分の道に進んでいくこと」と挙げ、「卒業は大きな選択で不安もあったけれど、グループで頑張ってきた自信もあったので、挑戦ではあったけど、頑張れる糧にもなりました」と総括した。

キャリアを考える上で「今この瞬間を精いっぱい頑張ること」を大切にしていると明かし、新しい環境に飛び込むことについて「緊張するけど、最初から自信を持てる人はそんなに多くない。挑戦する度に学んで経験がつながると思うので、緊張することは悪くないなと思います」と答えた。

今年の上半期は、３０日で終了する。上半期の最新ニュースとして「グループを卒業して５年が経って、６年目となるので、節目だなと。月日が経つのは早いなと。６年目もお仕事を頑張っていきたい」と回答。今夏に挑戦したいこととして「インドアなので、外に飛び出たい」と語った。