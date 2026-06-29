日本での全席無料ファンミ控える元BIGBANG・T.O.P、初のアジアファンミツアー開催決定

ボーイズグループBIGBANGの元メンバー、T.O.Pがアジアファンミーティングツアーで本格的な活動に乗り出す。

6月29日、所属事務所TOPSPOT PICTURESによると、T.O.Pは初のアジアファンミーティングツアー「T.O.P PRE-STUDIO 2026」を開催する。

【話題】T.O.Pのソロ復帰をBIGBANGメンバーが応援！

同日、あわせて公開されたティザーポスターは、深い闇のなかで一筋の光に向かって歩いていくシルエットがモノトーンで収められている。ここに「T.O.P PRE-STUDIO 2026」というタイトルが添えられた。

特に今回のツアーは、2006年のデビュー後、T.O.Pが初めて開催するアジアファンミーティングツアーとなる。

（写真＝TOPSPOT PICTURES）

来る7月9日、横浜のぴあアリーナMMにて、日本の公式ファンコミュニティ「TOPSX」の会員を対象に、約1万人規模の全席無料招待ファンミーティングを控えているT.O.P。

初のアジアファンミーティングツアーを通じて、世界中のファンとの交流をさらに広げていく見通しだ。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。