「日本について言わせて！」英国でその評価は確実に変わっている。GSで示した技術、規律、連動性「今大会でかなり勝ち進むかもしれない」【現地発】
北中米Ｗ杯のグループステージＦ組の第２節、日本対チュニジア戦は、イギリス時間の早朝５時キックオフだった。試合は４−０で日本の圧勝。終了後、英BBCラジオを聞いていると、情報番組のプレゼンテーターが興奮気味にこう話し始めた。
「番組が始まるまで、日本対チュニジアを見ていたんだ。日本について言わせて！ 日本の技術レベルは本当に驚異的だよ。ゴールキーパーからフォワードまで全員、本当に凄い。私はそれなりにサッカーを見てきたけど、今大会で最も技術力の高いチームは日本だと思うんだ。本当に素晴らしい」
さらに彼は、日本のプレーを「とてもクリーン」と表現し、センターバックからストライカーまで全員が足もとのボール扱いに自信を持っていると続けた。
「まるでボールが足にくっついているみたいなんだ（笑）。こういうことを言うのは私が最初ではないと思うが、今回のワールドカップで日本代表は優勝候補のダークホース（大穴）だよ」
日本代表への評価は試合を重ねるごとに高まっている。そう感じる場面が、英国メディアやラジオの中で何度もあった。
もちろん、その下地は以前からあった。三笘薫や鎌田大地、田中碧、遠藤航。プレミアリーグで存在感を示す日本人選手は増え、これまで冨安健洋、吉田麻也、岡崎慎司、香川真司らが築いてきた信頼もある。イギリスのサッカーファンにとって、日本代表はもはや遠い国の未知のチームではない。
英国の視線がさらに大きく変わったのは、３月31日にサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで行なわれたイングランドとの強化試合だった。日本が１−０で勝利すると、識者や記者の見方は明らかに変わった。ガリー・ネビルは「日本はイングランドを切り裂いた」と評し、ロイ・キーンも日本を侮れない存在として認めるような発言を残した。
こうして迎えたＷ杯本大会。初戦の相手はオランダだった。
結果は２−２の引き分け。この試合で英国の解説者たちがまず評価したのは、日本の守備組織だった。キーンは「日本はブロックを作って守るのが非常に上手い。オランダとしては、相手を動かさなければならない。ただ、日本は本当に規律正しく守っていた」と話した。
ネビルも同じ見方だった。「守りに入った時の日本はとても強い。守備が強固だ」と、日本の粘り強さと組織力を高く評価していた。
一方で、称賛だけでは終わらなかった。前半の日本は慎重な入り方を見せ、失点して追いかける展開になってから、ようやく攻撃のギアを上げた。そこに物足りなさを感じたのが、オーストラリア代表やセルティック、横浜Ｆ・マリノスを率いた経験を持つアンジェ・ポステコグルーだった。
彼は「なぜ最初からしない？ 日本にはオランダに勝利できる力があるのに」と訴えた。
これは、日本への評価が高いからこそ出た言葉だった。日本には、オランダ相手にも勝ち切れる力があるのではないか。英国側の視線は、すでにそこまで進んでいた。
第２戦のチュニジア戦では、こうした評価が一気に表面化した。
４−０というスコアもさることながら、英国メディアで繰り返し語られたのは、日本の技術力だった。GKから最前線まで、全員がボールを扱える。狭い局面でも慌てず、短いパスをつなぎ、相手の重心をずらして前進する。チーム全体の技術水準が話題になった。
現役時代はリバプールなどでプレーした解説者のチャーリー・アダムは、日本についてこう話した。
「ワールドカップの２試合を通して見てみると、日本の選手たちがどれほど走っているのか、どれだけ高いレベルでプレーしているのかが分かる。90分を過ぎてアディショナルタイムに入っても、運動量が落ちない。本当に驚異的だ。まったく止まらないからね。正直、どの時間帯を振り返っても、『ここからチュニジアが盛り返して支配するかもしれない』と思う時間はなかった。日本は最初から最後まで試合を支配した。それは選手たちへの大きな賛辞だ」
「番組が始まるまで、日本対チュニジアを見ていたんだ。日本について言わせて！ 日本の技術レベルは本当に驚異的だよ。ゴールキーパーからフォワードまで全員、本当に凄い。私はそれなりにサッカーを見てきたけど、今大会で最も技術力の高いチームは日本だと思うんだ。本当に素晴らしい」
「まるでボールが足にくっついているみたいなんだ（笑）。こういうことを言うのは私が最初ではないと思うが、今回のワールドカップで日本代表は優勝候補のダークホース（大穴）だよ」
日本代表への評価は試合を重ねるごとに高まっている。そう感じる場面が、英国メディアやラジオの中で何度もあった。
もちろん、その下地は以前からあった。三笘薫や鎌田大地、田中碧、遠藤航。プレミアリーグで存在感を示す日本人選手は増え、これまで冨安健洋、吉田麻也、岡崎慎司、香川真司らが築いてきた信頼もある。イギリスのサッカーファンにとって、日本代表はもはや遠い国の未知のチームではない。
英国の視線がさらに大きく変わったのは、３月31日にサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアムで行なわれたイングランドとの強化試合だった。日本が１−０で勝利すると、識者や記者の見方は明らかに変わった。ガリー・ネビルは「日本はイングランドを切り裂いた」と評し、ロイ・キーンも日本を侮れない存在として認めるような発言を残した。
こうして迎えたＷ杯本大会。初戦の相手はオランダだった。
結果は２−２の引き分け。この試合で英国の解説者たちがまず評価したのは、日本の守備組織だった。キーンは「日本はブロックを作って守るのが非常に上手い。オランダとしては、相手を動かさなければならない。ただ、日本は本当に規律正しく守っていた」と話した。
ネビルも同じ見方だった。「守りに入った時の日本はとても強い。守備が強固だ」と、日本の粘り強さと組織力を高く評価していた。
一方で、称賛だけでは終わらなかった。前半の日本は慎重な入り方を見せ、失点して追いかける展開になってから、ようやく攻撃のギアを上げた。そこに物足りなさを感じたのが、オーストラリア代表やセルティック、横浜Ｆ・マリノスを率いた経験を持つアンジェ・ポステコグルーだった。
彼は「なぜ最初からしない？ 日本にはオランダに勝利できる力があるのに」と訴えた。
これは、日本への評価が高いからこそ出た言葉だった。日本には、オランダ相手にも勝ち切れる力があるのではないか。英国側の視線は、すでにそこまで進んでいた。
第２戦のチュニジア戦では、こうした評価が一気に表面化した。
４−０というスコアもさることながら、英国メディアで繰り返し語られたのは、日本の技術力だった。GKから最前線まで、全員がボールを扱える。狭い局面でも慌てず、短いパスをつなぎ、相手の重心をずらして前進する。チーム全体の技術水準が話題になった。
現役時代はリバプールなどでプレーした解説者のチャーリー・アダムは、日本についてこう話した。
「ワールドカップの２試合を通して見てみると、日本の選手たちがどれほど走っているのか、どれだけ高いレベルでプレーしているのかが分かる。90分を過ぎてアディショナルタイムに入っても、運動量が落ちない。本当に驚異的だ。まったく止まらないからね。正直、どの時間帯を振り返っても、『ここからチュニジアが盛り返して支配するかもしれない』と思う時間はなかった。日本は最初から最後まで試合を支配した。それは選手たちへの大きな賛辞だ」