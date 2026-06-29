２６日午前にＮＨＫ総合で生放送されたサッカーＷ杯、日本対スウェーデン戦の視聴率が、世帯平均で３５・０％（関東地区、以下同）だったことが２９日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人平均は１９・８％。世帯では今大会の日本代表戦３試合で最も高い数字となった。試合は１―１で引き分け、日本は１次リーグＦ組２位で決勝トーナメントを決めた。

試合は午前８時に始まり、前半終了ごろの８時４７分に世帯３７・８％の瞬間最高に達した。個人も８時４５、４６、４７分に２１・５％の同最高をマークした。通常は試合終了時や決勝点の際に記録するケースが多いが、仕事や学業等の関係で外出した視聴者が少なくなかったとみられる。

初戦のオランダ戦は日本時間の月曜午前５時開始（ＮＨＫ総合、世帯２７・１％、個人１４・８％）、続くチュニジア戦は日曜の午後１時（日本テレビ系、世帯３０・２％、個人２０・４％）だった。

今回は、午前７時３０分から３０分間の直前情報が、世帯１９・０％、個人１０・５％。同１０時９分から４９分間のインタビューなどは、世帯１３・７％、個人７・４％となった。１次リーグ通過決定でも試合後インタビューの数字が一気に下がったのは、前述のような状況が影響したと考えられる。