結局、幸運はなかった。28日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグK組第3戦でコンゴ民主共和国がウズベキスタンに勝利したことで「場合の数」による32強進出の希望が完全に断たれた。1986年以来11大会連続の本大会出場を果たした韓国のW杯挑戦史上、最悪の記録だ。選手一人一人の力と海外経験はいつよりも高い水準にあったが、なぜこのような最悪の成績で終わったのか。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督の選任とサッカー協会の運営をめぐる是非が競技力にまで影響を及ぼしたかどうかは断言できない。しかし成績ですべてを示すべき監督の戦略とリーダーシップ、用兵術、そして中長期的視点を持って選手発掘から代表チーム構成、運営、支援まですべてを後押しするべきサッカー協会の行政力とシステムに責任を問わざるをえない。

韓国は2018年W杯でドイツ、2022年大会でポルトガルなど世界トップレベルの相手に勝利した。しかし大会が終われば監督を交代したりし、我々だけのサッカーカラーを負わせることができなかった。今大会のみすぼらしい成績がその証拠だ。1次リーグ第3戦の南アフリカ戦は選手のモチベーション、戦術、監督の危機対応などすべての面で残念なものだった。選手たちは奇異なほど無気力であり、洪明甫監督は敗色濃厚になっても作戦を攻勢的に転換しなかった。

一方、日本代表は勢いに乗っている。2050年W杯優勝という野心に満ちた目標を設定して準備を進めてきた。「欧州リーグで活躍する選手が30人はなってこそW杯8強を狙うことができる」という考えから、大きな舞台でないオランダやベルギーのリーグにも選手を積極的に送り出した。この過程でJリーグ球団は損失を覚悟しながらも選手たちの欧州進出をサポートした。

W杯は単なるスポーツではない。競技スタイル、応援文化などに国民性が表れるしかない。共同体の団結効果も非常に大きい。洪明甫監督の交代と鄭夢奎（チョン・モンギュ）サッカー協会会長など指導部の刷新が避けられない。一団体のものとして済ませられないほどW杯の成績に対する国民的な期待は非常に大きい。何よりもサッカー人が立ち上がり、崩れた基礎からもう一度構築しなければいけない。勝利の女神は準備できている者に微笑む。韓国サッカーの没落は、当然やるべき準備ができていない者には限りない奈落があるという教訓を改めて刻み込んでいる。