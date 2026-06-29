サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２８日（日本時間２９日）、３２チームによる決勝トーナメントが始まり、１回戦１試合が行われた。

初めて進出したチーム同士の対戦は、カナダ（世界ランキング３０位）が南アフリカ（同６０位）を１―０で破った。（世界ランキングは１１日時点）

カナダ１―０南アフリカ

共催国カナダが劇的な決勝点で１６強に一番乗り。序盤から優勢に進めながら、ＣＫなどの好機を決めきれなかったが、後半追加タイムにエウスタキオがゴールを挙げた。堅守速攻に徹した南アフリカはモコエナらが果敢にゴールを狙ったが、得点できなかった。

「月にも昇る気持ちだ」…両親はポルトガル出身

カナダにとって３度目のＷ杯は、記録ずくめだ。初勝利、初の１次リーグ突破、そして初の１６強入り。今大会初めて自国以外の会場で挑んだ一戦で劇的な勝利を飾り、「月にも昇る気持ちだ」。決勝点を挙げた２９歳のエウスタキオは、誇らしげだった。

０―０のまま延長戦突入かと思われた後半追加タイム。右からの折り返しを相手選手がはね返し、そのボールをエウスタキオがぴたりと胸で受け止めた。「チーム全員で一緒に打っているような感覚があった」。弾む球にタイミングを合わせて放ったシュートは、それまで得点を奪い切れなかったもどかしさを一掃するように、ゴールに収まった。

両親はポルトガル出身で、同国の年代別代表でプレーしたものの、「成長が止まって伸び悩み、親には学業を勧められた」という。迷った末、フル代表は出生地のカナダを選んだ。今年２月まで名門ポルト（ポルトガル）でプレーし、「ビッグクラブの厳しい重圧とファンの期待を経験できた」。前へ前へと仕掛ける選手が目立つカナダにあって、的確な配球と１対１の強さで落ち着きをもたらしている。

直近は米ロサンゼルスのクラブでプレーしたこともあり、ひときわ大きな歓声を浴びた司令塔は、「まだ任務は残っている。次はもっと厳しい試合になる」。また新たな歴史を刻みにいく。（平地一紀）