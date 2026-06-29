人気タレントには多くのCM仕事が舞い込む。一方で昨今はCMも“炎上”の危険をはらむ。一般視聴者である老若男女1000人に聞いた、あなたが「好きな」CMはどれ？ただのタレント個人の人気・不人気投票ではなく、「◯◯が出ている□□のCM」という声のみ算出。名指しで好かれているCMは、どこの会社の誰が出ているどんなもの？

【結果一覧】「好きな」CMランキングTOP10

テレビから、また動画サイトなどでも日々流れる、商品・サービスの購買を訴求するCM。見て「欲しくなった」もあれば、「何これ」と不快にさせるものも。現在放送中の、最も好きなCMは？

10位は河合優実「サントリー」

若手実力派女優の、ビールを豪快に飲み干す姿に支持が集まった。

「ビールの飲みっぷりが良い!」（67歳・男性）

「見ると同じものを飲みたくなります」（55歳・男性）

9位は宮川大輔「PayPay」

QRコード決済サービスの代表格。宮川の芸風に合った明るい雰囲気が好評。

「テンポが良くて耳に残る」（38歳・男性）

「テンションが上がる」（40歳・男性）

「リズムが好き」（28歳・男性）

8位は木村拓哉「吉野家」

牛丼チェーンに大物俳優。マクドナルドのCMではその独特すぎる食べ方に注目が集まったが……。

「食べ方が豪快なのに、きれいに見える」（45歳・女性）

「キムタクが吉野家の牛丼を食べることはなさそうだけど、なんだか似合っていて好感」（40歳・男性）。

一方で、「モヤっとする」部門でもランクインした。

7位は大谷翔平「ファミリーマート」

昨年のアンケートでは「好きなCM」ダントツ1位だった世界的大スター。現在も数多くのCMに出演中だが、今回は特に“大谷翔平のファミマ”に票が集まる結果に。

「おいしさが伝わってくる」（42歳・男性）

「いろいろ出ているけど、おむすびを食べてるのがいちばん似合ってる」（40歳・女性）

「打てばおむすびが安くなるから好き」（55歳・男性）

ファミマでは大谷がホームランを打つか勝利投手になると、おむすび全品に使える50円引きクーポンのキャンペーンを実施中。

6位は鈴木亮平「キリンビール」

綾瀬はるかなどと共に同社のビール「キリングッドエール」ブランドリーダーに就任。CMは綾瀬らと共演する。

「たくさんのタレントさんたちとおいしそうに飲むのがいい」（51歳・女性）

「彼は見ていて爽やかな気分になれる」（55歳・男性）

5位は妻夫木聡「サッポロビール」

妻夫木が各界の著名人にインタビューする「大人エレベーター」シリーズ。

「毎回、ゲストが替わり楽しみ」（48歳・男性）

「人生を肯定的に生きた著名人たちの生きざま、心情が落ち着いた雰囲気の中で語られる。最後の“丸くなるな、星になれ”という文章もいいじゃないですか」（77歳・男性）

4位は石原さとみ「すき家」

CMタイトルは「ワシワシ食べる」篇。ワシワシながらもきれいと好評。

「食べているところできれいに見せるのはなかなかできない。そのうえおいしそう」（28歳・女性）

「おいしそうに食べるシーンが良い」（56歳・女性）

3位は芦田愛菜＆出川哲朗＆小池栄子「ワイモバイル」

タレントの複数起用は時にタレント頼りになり、不評な場合もあるが……。

「毎回CMのストーリー構成が凝っていて、とてもワクワクする」（41歳・男性）

「出演している芸能人がみんな好感が持てる!」（42歳・女性）

「3人がとっても面白い。流れるとつい見てしまう」（64歳・女性）

高好感度の3人×ストーリーで人気に。ただ、「モヤる」部門にもランクイン。

2位は長澤まさみ「KINCHO」

長澤は「虫コナーズ」のCMに'16年より出演。

「最初は長澤まさみの変な関西弁が鼻について嫌だったけど、今は笑えます」（40歳・女性）

「物語のようで引き込まれる。特に今年は長塚京三のセリフが良い。サントリーの“恋は遠い日の花火ではない”を知っている世代だけに、静寂感と寂寥感がたまらない」（61歳・女性）

キャッチコピーもよく知られるサントリーの名作CM、ウイスキー「オールド」。同作にも長塚が田中裕子とともに出演。長澤のこちらも名作となるか。

1位は綾瀬はるか「UNIQLO」

同社の人気商品「エアリズム」や「ブラトップ」のCMに出演。上半身裸になった後ろ姿を披露し、物議を醸したが……。

「背中がきれい!」（64歳・女性）

「爽やかでありつつセクシー」（51歳・男性）

「綾瀬はるかが明るく生き生きとして美しい」（61歳・女性）

「服を脱ぐシーンがありますが、綾瀬はるかの爽やかさとマッチしている」（75歳・女性）

サザンオールスターズによる曲の評価も高い。

タレントの好感度だけではCMは作れない。“起用の文脈・ストーリー”が問われる。もちろん炎上はもってのほか……。

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて

5月下旬、全国の10代〜80代の男女1000人を対象に自由回答形式で実施