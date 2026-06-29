通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物６％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.68 6.58 6.72 7.24
1MO 7.20 6.00 6.69 6.81
3MO 7.78 5.82 7.01 6.80
6MO 8.16 5.85 7.30 7.07
9MO 8.38 6.02 7.54 7.24
1YR 8.55 6.36 7.82 7.40
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.62 8.50 7.71
1MO 6.80 8.21 7.21
3MO 7.41 8.29 7.13
6MO 7.94 8.62 7.17
9MO 8.25 8.88 7.27
1YR 8.50 9.13 7.42
東京時間10:36現在 参考値
ドル円短期ボラは直近のレンジ内での取引が続く展開もあって低い水準での推移。
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1MO 7.20 6.00 6.69 6.81
3MO 7.78 5.82 7.01 6.80
6MO 8.16 5.85 7.30 7.07
9MO 8.38 6.02 7.54 7.24
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 7.94 8.62 7.17
9MO 8.25 8.88 7.27
1YR 8.50 9.13 7.42
東京時間10:36現在 参考値
ドル円短期ボラは直近のレンジ内での取引が続く展開もあって低い水準での推移。