　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.68　6.58　6.72　7.24
1MO　7.20　6.00　6.69　6.81
3MO　7.78　5.82　7.01　6.80
6MO　8.16　5.85　7.30　7.07
9MO　8.38　6.02　7.54　7.24
1YR　8.55　6.36　7.82　7.40

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.62　8.50　7.71
1MO　6.80　8.21　7.21
3MO　7.41　8.29　7.13
6MO　7.94　8.62　7.17
9MO　8.25　8.88　7.27
1YR　8.50　9.13　7.42
東京時間10:36現在　参考値

ドル円短期ボラは直近のレンジ内での取引が続く展開もあって低い水準での推移。