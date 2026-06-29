ホリイフードは反発、繁忙期の予約獲得想定超えで５月中間期営業益が上振れ着地 ホリイフードは反発、繁忙期の予約獲得想定超えで５月中間期営業益が上振れ着地

ホリイフードサービス<3077.T>は反発している。きょう午前１０時３０分ごろ、２６年１１月期第２四半期累計（２５年１２月～２６年５月）の連結業績について、売上高が前回予想の２７億８６００万円から３０億５６００万円、営業利益が２億５２００万円から３億４５００万円に上振れして着地したようだと発表しており、株価の刺激材料となっている。１２月や１月をはじめとする繁忙期の予約獲得が想定を上回って推移したほか、ＤＸ化の推進により効率重視の店舗運営が確立できたという。また、原材料価格上昇への対応として、季節商品の入れ替えにあわせグランドメニューの変更、価格の見直しなどに取り組んだ。なお、同社は前期に決算期を１１月に変更しており、前年同期との単純比較はできない。



通期業績予想については据え置いた。既存店を中心とした店舗業績が堅調に推移しているものの、人材や新規出店に対する投資を機動的に実施する可能性や６月に新たに取得した鮨桝食品の連結決算への移行を踏まえた。



出所：MINKABU PRESS