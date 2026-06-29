BTS Vの金髪アップバング×赤シャツに「爆発的にイケメン」と反響、森山未來と日本語で会話＆アイスを頬張る姿も話題

【動画】①②圧倒的存在感！BTS V、セリーヌオムのショー会場に降臨③森山未來に日本語で話しかけるBTS V 他

BTSのV（ヴィ）が、CELINE HOMME（セリーヌ オム）2027年春夏コレクションショーに参加した。

■BTS Vが森山未來に日本語で話しかける姿も！

セリーヌのグローバルアンバサダーを務めるVは、真っ赤なシャツを素肌に纏い、ワインレッドのジャケットを羽織った姿でショー会場に登場。金髪をアップバングにセットし、サングラスをかけて車から降りると、颯爽と会場を歩き、圧倒的に存在感を放った。

40度を超える猛暑の中で行われたショーの会場ではゲストにアイスが配られたようで、Vが赤いアイスを食べながらファンに手を振る様子もキャッチされている。また、俳優の森山未來に日本語で話しかける姿もファンの注目を集めた。

SNSでは、「爆発的にイケメンすぎる」「赤テテカッコ良すぎる」「テテちゃんのカッコよさ半端ないな」「セクシーなのに可愛いのなんで」「アイス食べる姿も格好いいってどうゆうこと」「テテと森山未來今年一驚いた」「森山さんと一生懸命日本語で話してる」「この前『怒り』見たばっかりだもんね」「テテも森山未來すごい世界線」など、多くの反響が寄せられている。

■動画：日本語で答える姿も！BTS V、インタビュー

なお、多くのファッションメディアのSNSでは、Vのインタビュー動画も公開されている。

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