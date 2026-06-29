TWICE、東京ドーム公演の感動を再び！8月26日に「THIS IS FOR」DVD＆Blu-rayリリース決定

ガールズグループTWICEの東京ドーム公演を再度自宅で楽しめる。

日本デビュー9周年記念日の去る6月28日、TWICEは6度目のワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」より、2025年9月に開催された東京ドーム公演のBlu-ray/DVDのリリースを発表した。

【写真】TWICE、東京ドーム公演の様子

同ツアーの日本公演は、大阪・京セラドーム大阪、愛知・バンテリンドームナゴヤ、福岡・みずほPayPayドーム福岡、そしてファイナルの東京・東京ドームにて、計8日間にわたり、4会場にて開催。

日本のみならず、すべての会場で観客席を360度開放し、ステージと客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了した。正面が決まっていない360度のステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感した。

（写真提供＝ワーナーミュージック・ジャパン）

上から初回限定盤ジャケット、通常盤ジャケット

また、日本公演では、最新アルバムのタイトル曲『ENEMY』やバンドONE OK ROCKのTakaとToruが作曲、メンバーのジヒョが作詞をした楽曲『Like 1』も歌唱した。

さらに、4月に開催されたMUFGスタジアム（国立競技場）での追加公演も加えると、国内累計64万人を動員した記録的ツアーから、東京ドーム公演の模様を余すことなく収録。初回限定盤には、各ドーム公演を含めたメイキング映像も収められている。

なお、『TWICE LIVE DVD＆Blu-ray TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN』は、来る8月26日にリリース予定だ。詳細は特設サイトで確認できる。