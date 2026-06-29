映画『踊る大捜査線 N.E.W.』増田貴久、ももクロ玉井詩織、櫻坂46藤吉夏鈴ら新メンバー発表！あらたな「踊る」の物語が始まる

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9月18日に公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（N.E.W.読み：エヌ・イー・ダブリュー）の“N.E.W.”メンバーが解禁された。

■個性豊かな豪華キャストが勢ぞろい！

『踊る大捜査線』とは、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官、織田裕二演じる主人公・青島俊作を始めとした数多くの魅力的なキャラクターが登場し、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、真摯に事件に向かっていく。正しいことをするために走り続ける青島刑事と仲間たちの物語を、ときに熱く、ときにユーモアを交えながらリアルな描写で描き、人気を博している。常に自分の信念に従い、市民のために現場で奔走する、正義感にあふれる男・青島俊作が魅力的な作品。

1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした「踊る」シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えの超大ヒットを記録。2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では、興行収入173.5億円を記録し、22年間という長い間、邦画実写の金字塔として輝き続けてきた。

今回あらたに発表された、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』のメンバーは以下のとおり。

芝田ひばり（台東警察署刑事課強行犯捜査係）：趣里

美浦秋（麻布中央警察署刑事課強行犯捜査係）：白洲迅

北丘雲斗（警視庁刑事部捜査第一課長）：佐々木蔵之介

真下勇気（警視庁刑事部捜査第一課管理官）：増田貴久

小昏双葉（警視庁警務部厚生課）：野呂佳代

掛井れのん（警視庁クリニック・看護師）：玉井詩織（ももいろクローバーZ）

村下希衣子（女子高校生）：藤吉夏鈴（櫻坂46）

須永あかね（女子高校生）：齊藤なぎさ

指方輝（警視庁クリニック・医師）：佐藤二朗

台東署の若き熱血刑事・芝田ひばりと、麻布中央署の冷静沈着ないまどきの刑事・美浦秋。青島に振り回されながらも、所轄の立場で現場を駆け抜ける。

そして、青島の同期であり、警視庁捜査第一課長・北丘と、若くして管理官に大抜擢された、真下正義・雪乃夫妻の息子・真下勇気は、本庁の立場で、組織と現場の間に挟まれて…。

さらに、「幸福（しあわせ）支援部隊」として、警視庁内の福利厚生を促進する小昏に、謎の女子高生たち、村下希衣子と須永あかね。警視庁クリニックの医師・指方と、看護師の掛井の姿も。

それぞれが抱える想いを胸に、青島とともに世界を救う――!?

個性豊かな“N.E.W.”メンバーとともに、あらたな「踊る」の物語が始まる。

■映画情報

『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』

9月18日（金）公開

脚本：君塚良一

監督：本広克行

プロデュース：亀山千広

音楽：松本晃彦

出演： 織田裕二

趣里 白洲迅 佐々木蔵之介

増田貴久 野呂佳代 玉井詩織（ももいろクローバーZ） 藤吉夏鈴（櫻坂46） 齊藤なぎさ ・ 佐藤二朗

(C)2026フジテレビジョン BSフジ ビー・エー・シー

■関連リンク

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