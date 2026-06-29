「状態はどうですか」運命のブラジル戦前日、別メニューの久保建英に声を掛けると… 返ってきた一言に“安堵”【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した日本代表は現地６月29日、ラウンド32でブラジルと対戦する。
ヒューストンで行われた前日練習を取材すると、初戦のオランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英はこの日も別メニューだった。
そして、その後の公式会見で森保監督がブラジル戦の欠場を明言した。
取材エリアでは立ち止まることはなかったものの、「状態はどうですか」と声を掛けると、久保は「グッドです」とだけ返してくれた。
もちろん、本当のところはわからないが、表情を見ても、今後の復帰に向けて感触は悪くないようだ。その一言だけでも少し安堵した。
このレフティに再びプレーする機会を与えるためにも、日本代表に勝ち進んでほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
ヒューストンで行われた前日練習を取材すると、初戦のオランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英はこの日も別メニューだった。
そして、その後の公式会見で森保監督がブラジル戦の欠場を明言した。
取材エリアでは立ち止まることはなかったものの、「状態はどうですか」と声を掛けると、久保は「グッドです」とだけ返してくれた。
もちろん、本当のところはわからないが、表情を見ても、今後の復帰に向けて感触は悪くないようだ。その一言だけでも少し安堵した。
このレフティに再びプレーする機会を与えるためにも、日本代表に勝ち進んでほしい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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