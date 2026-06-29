３試合ぶりに帯同した久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　北中米ワールドカップのグループステージを１勝２分けの２位で突破した日本代表は現地６月29日、ラウンド32でブラジルと対戦する。

　ヒューストンで行われた前日練習を取材すると、初戦のオランダ戦でタックルを受けて左膝を負傷し、チュニジア戦とスウェーデン戦には帯同もしなかった久保建英はこの日も別メニューだった。

　そして、その後の公式会見で森保監督がブラジル戦の欠場を明言した。
 
　取材エリアでは立ち止まることはなかったものの、「状態はどうですか」と声を掛けると、久保は「グッドです」とだけ返してくれた。

　もちろん、本当のところはわからないが、表情を見ても、今後の復帰に向けて感触は悪くないようだ。その一言だけでも少し安堵した。

　このレフティに再びプレーする機会を与えるためにも、日本代表に勝ち進んでほしい。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

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