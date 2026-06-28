6月29日（月） 夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007 2時間SP」には、EXILE SHOKICHI、ジャンボたかお（レインボー）、高橋真麻、西山茉希、橋本良亮（A.B.C-Z）、長谷川香枝、安井友梨が、お肉を愛する「肉オバケ軍団」として登場！

番組前半「肉オバケ軍団」パートでは、ゲスト陣がそれぞれの“肉愛”を語り尽くす。番組後半では、サッカー日本代表 森保一監督初登場当時の代表裏話など、超豪華ゲストの「しゃべくり」映像を一夜限りで解禁！

高橋真麻は、父・高橋英樹から「肉の英才教育」を受けたといい、「いま82歳の父が夜9時に（お肉を）450gは食べます」と明かす。今回は、そんな高橋英樹も愛する都内の名店「ステーキハウスリベラ」など、絶品肉グルメをVTRで多数紹介。EXILE SHOKICHIが紹介するのは「ホルモンしゃぶしゃぶ」や「無水ハラミ」、ジャンボたかおは「脳みそ破壊ダレ」と絶賛するステーキ店、長谷川のイチオシ「飲めるジンギスカン」など、ゲスト陣が通い詰める絶品肉グルメが続々登場！

■それぞれの日頃の食事事情は？

ビキニフィットネスアスリートの安井は体づくりのため馬肉生活。「おせち料理も馬肉」「美容にもアンチエイジングにも。最強の肉です！」と“馬肉愛”を語り、普段の食生活も映像で紹介。スタジオにも馬肉を使った弁当を持ち込み実食。さらに「馬好きが最後に辿り着く究極の部位」というおすすめの部位についても熱くトーク。

美肌だとメイク担当に驚かれたというジャンボは、「俺なりの美容法」「サウナじゃなくても整う」とその食事を紹介。こちらは一見ジャンキーにも見えるが、ゲスト陣からは意外にもボジティブな反応が!?

西山は「鶏肉を食べなさい」という藤原紀香からの“教え”を明かす。「会う度にきれいになっていくんですけど」と西山が藤原に聞いた際に教えてもらったそうで、その後、西山が自宅で実践している鶏肉のアレンジレシピを紹介する。

橋本も、鶏肉を使った「家にいるときは朝昼晩同じもの」「7年間ずっとこれです」というメニューを紹介。日頃ずっと同じメニューを食べている橋本が、西山のアレンジレシピを実食することに。橋本の反応は？

EXILE SHOKICHIは究極の肉を求めて自ら「腸活した牛」を育てており、そのこだわりや飼育時の工夫を語る。さらに自身が尊敬する、肉業界の「ウエダシンヤ」さんもスタジオに登場。ウエダさんによるお肉をEXILE SHOKICHIが自らステーキに調理。その美味に「肉オバケ軍団」も感動！