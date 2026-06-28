G大阪の23歳FW唐山翔自が期限付き移籍で札幌へ「グッドラックからウェルカムバックを繰り返し過ぎて引越し時の…」
北海道コンサドーレ札幌は28日、ガンバ大阪からFW唐山翔自(23)が期限付き移籍で加入することを発表した。
移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなり、期間中にG大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。
G大阪ユース出身の唐山は2020シーズンに飛び級でトップチーム昇格を果たした。その後、複数クラブへの期限付き移籍を経験し、2026シーズンはG大阪に復帰。J1百年構想リーグで6試合に出場し、1得点を記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW唐山翔自
(とうやま・しょうじ)
■生年月日
2002年9月21日(23歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪-愛媛-G大阪-水戸-G大阪-水戸-G大阪-熊本-G大阪-東京V-G大阪
■代表歴
U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表、U-19日本代表
■出場歴
J1リーグ:33試合
J2リーグ:64試合10得点
J3リーグ:33試合18得点
J1百年構想リーグ:6試合1得点
リーグカップ:3試合3得点
天皇杯:4試合1得点
■コメント
▽札幌側
「ガンバ大阪から来ました、唐山翔自です!このチャンスをいただいた札幌の皆さんへの感謝をプレーで表現します!これからよろしくお願いします!」
▽G大阪側
「この度、北海道コンサドーレ札幌へ期限付き移籍することになりました。グッドラックからウェルカムバックを繰り返し過ぎて引越し時の手際の良さは成長しています。それは冗談で、ACL2の決勝で自分が主力としてスタメンでピッチに立っていれば、どんなに気持ちよかったんやろうと考えると悔しさしかないです。今回、自分が選んだ選択を正解にしようと思います。何回でも帰ってきます!頑張ってきます!」
移籍期間は2026年7月1日から2027年6月30日までとなり、期間中にG大阪と対戦する全ての公式戦に出場できない。
G大阪ユース出身の唐山は2020シーズンに飛び級でトップチーム昇格を果たした。その後、複数クラブへの期限付き移籍を経験し、2026シーズンはG大阪に復帰。J1百年構想リーグで6試合に出場し、1得点を記録した。
●FW唐山翔自
(とうやま・しょうじ)
■生年月日
2002年9月21日(23歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
180cm/72kg
■経歴
G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪-愛媛-G大阪-水戸-G大阪-水戸-G大阪-熊本-G大阪-東京V-G大阪
■代表歴
U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表、U-19日本代表
■出場歴
J1リーグ:33試合
J2リーグ:64試合10得点
J3リーグ:33試合18得点
J1百年構想リーグ:6試合1得点
リーグカップ:3試合3得点
天皇杯:4試合1得点
■コメント
▽札幌側
「ガンバ大阪から来ました、唐山翔自です!このチャンスをいただいた札幌の皆さんへの感謝をプレーで表現します!これからよろしくお願いします!」
▽G大阪側
「この度、北海道コンサドーレ札幌へ期限付き移籍することになりました。グッドラックからウェルカムバックを繰り返し過ぎて引越し時の手際の良さは成長しています。それは冗談で、ACL2の決勝で自分が主力としてスタメンでピッチに立っていれば、どんなに気持ちよかったんやろうと考えると悔しさしかないです。今回、自分が選んだ選択を正解にしようと思います。何回でも帰ってきます!頑張ってきます!」