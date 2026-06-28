「対戦するのが早すぎる」Ｗ杯で日本とブラジルが激突「簡単な試合にはならない」。岡山の助っ人２人も大きな関心。新シーズンに向けては期待もさらに高まる
J１の岡山は６月27日、政田サッカー場で新シーズンに向けて始動した。
練習が始まる１時間前には、約１年間を期限付き移籍で在籍してきたウェリック・ポポとの契約期間が満了したことが正式に発表された。26-27シーズンは２人のブラジル人FWに大きな期待がかかることになったが、ルカオとレオ・ガウショは元気にチームに合流しており、頼もしい限りだ。
在籍４年目のルカオは、チアゴ・アウベス、ガブリエル・シャビエル、グレイソンたちブラジル人アタッカーとの別れを経験してきたなかで、岡山への愛をますます強めている。
「私は岡山を愛しています。街も素晴らしい。１年半前にJ１昇格を果たした時には、すごく良いオファーがあったけど、それでも岡山でプレーすることを選んだ。あの決断は今でも正しかったと思っているし、これからもここでプレーし続けたい」
ルカオはJ１を戦う岡山の攻撃をけん引する存在であり、同郷のFWが日本で力を発揮するためのサポートも惜しまない。日本でプレーすることを望んでいたＷ・ポポが新たな契約を結んだことも喜んでいた。
「ポポが苦しんでいた時期には、私がアドバイスしたこともありましたけど、みんなも分かっている通り、ポポはすごくポテンシャルのある選手。それがこの半年で認められて移籍することができたと思うので、私も嬉しく思う」
来日して７年が経つルカオは、ピッチ内外で日本のことをとてもよく理解しているが、ブラジル人であることにも変わりはない。北中米Ｗ杯でブラジルと日本が対戦することになり、ルカオは苦笑いしながら語った。
「複雑な気持ちだよ。対戦するのが早すぎる。私はブラジルで生まれ育ったので、もちろんブラジルを応援するんですけど、日本の試合も全部、見ているし、日本は素晴らしい結果を出しているので、日本にも勝ち進むチャンスはあると思う。
日本はどんな状況でも最後まで変わらない。あきらめずに90分間を戦うところは素晴らしいし、特長は切り替えだ。日本の切り替えは速すぎて、特にボールを失った後の切り替えがとても速いので、そこは本当に警戒すべきところだと思う」
もう１人のブラジル人FW、Ｌ・ガウショも笑いながら応じた。
「本当に簡単な試合にはならないと思う。ブラジルのグループステージは、最初の２試合があまり良くなかったけど、３試合目のスコットランド戦はすごく良かったと思うんで、次の試合は良いプレーができるんじゃないかな。もちろん日本が勝っても嬉しいけど、やっぱりブラジルが勝った方が嬉しいね」
ブラジルと日本の一戦は、過去も現在も多くのブラジル人選手がＪリーグでプレーしている背景もあって、やはり特別な試合になる。30日の２時にキックオフする一戦は、人それぞれが、それぞれの思いを巡らせながら見ることになるのだろう。
岡山の強力な助っ人である２人には、26-27シーズンも大活躍が期待される。
今年４月に加入して９試合に出場し、４得点を挙げたＬ・ガウショは「百年構想リーグと同じように、ちゃんと決めるべきところで決めていきたいし、他の部分でもチームメイトを助けられるように成長して、より良い結果を残せるようにしたい」と意気込みを語った。チームにさらにフィットして、非凡な決定力を存分に発揮してくれるはずだ。
ルカオには存分に暴れまわってもらいたい。
「百年構想リーグでは、あまり得点を取れなかったので、数字も出していけるように頑張っていきたい。そろそろ31歳になってキャリアの終盤に入ってきているので、長くプレーを続けるために、フィットネスもしっかり維持していきたいね。ただ、ブラジルでは30歳を超えたら一気に落ちてくると言われているんで、少し心配しているんだけど、今はまったく問題ないよ。木山さんが大好きな切り替えも全然できるからね（笑）」
岡山でさらなる活躍を誓うブラジル人FWたちが、今シーズンもスタジアムを熱くしてくれるに違いない。
取材・文●寺田弘幸
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
練習が始まる１時間前には、約１年間を期限付き移籍で在籍してきたウェリック・ポポとの契約期間が満了したことが正式に発表された。26-27シーズンは２人のブラジル人FWに大きな期待がかかることになったが、ルカオとレオ・ガウショは元気にチームに合流しており、頼もしい限りだ。
在籍４年目のルカオは、チアゴ・アウベス、ガブリエル・シャビエル、グレイソンたちブラジル人アタッカーとの別れを経験してきたなかで、岡山への愛をますます強めている。
ルカオはJ１を戦う岡山の攻撃をけん引する存在であり、同郷のFWが日本で力を発揮するためのサポートも惜しまない。日本でプレーすることを望んでいたＷ・ポポが新たな契約を結んだことも喜んでいた。
「ポポが苦しんでいた時期には、私がアドバイスしたこともありましたけど、みんなも分かっている通り、ポポはすごくポテンシャルのある選手。それがこの半年で認められて移籍することができたと思うので、私も嬉しく思う」
来日して７年が経つルカオは、ピッチ内外で日本のことをとてもよく理解しているが、ブラジル人であることにも変わりはない。北中米Ｗ杯でブラジルと日本が対戦することになり、ルカオは苦笑いしながら語った。
「複雑な気持ちだよ。対戦するのが早すぎる。私はブラジルで生まれ育ったので、もちろんブラジルを応援するんですけど、日本の試合も全部、見ているし、日本は素晴らしい結果を出しているので、日本にも勝ち進むチャンスはあると思う。
日本はどんな状況でも最後まで変わらない。あきらめずに90分間を戦うところは素晴らしいし、特長は切り替えだ。日本の切り替えは速すぎて、特にボールを失った後の切り替えがとても速いので、そこは本当に警戒すべきところだと思う」
もう１人のブラジル人FW、Ｌ・ガウショも笑いながら応じた。
「本当に簡単な試合にはならないと思う。ブラジルのグループステージは、最初の２試合があまり良くなかったけど、３試合目のスコットランド戦はすごく良かったと思うんで、次の試合は良いプレーができるんじゃないかな。もちろん日本が勝っても嬉しいけど、やっぱりブラジルが勝った方が嬉しいね」
ブラジルと日本の一戦は、過去も現在も多くのブラジル人選手がＪリーグでプレーしている背景もあって、やはり特別な試合になる。30日の２時にキックオフする一戦は、人それぞれが、それぞれの思いを巡らせながら見ることになるのだろう。
岡山の強力な助っ人である２人には、26-27シーズンも大活躍が期待される。
今年４月に加入して９試合に出場し、４得点を挙げたＬ・ガウショは「百年構想リーグと同じように、ちゃんと決めるべきところで決めていきたいし、他の部分でもチームメイトを助けられるように成長して、より良い結果を残せるようにしたい」と意気込みを語った。チームにさらにフィットして、非凡な決定力を存分に発揮してくれるはずだ。
ルカオには存分に暴れまわってもらいたい。
「百年構想リーグでは、あまり得点を取れなかったので、数字も出していけるように頑張っていきたい。そろそろ31歳になってキャリアの終盤に入ってきているので、長くプレーを続けるために、フィットネスもしっかり維持していきたいね。ただ、ブラジルでは30歳を超えたら一気に落ちてくると言われているんで、少し心配しているんだけど、今はまったく問題ないよ。木山さんが大好きな切り替えも全然できるからね（笑）」
岡山でさらなる活躍を誓うブラジル人FWたちが、今シーズンもスタジアムを熱くしてくれるに違いない。
取材・文●寺田弘幸
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