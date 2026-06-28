傷害の疑いで書類送検された俳優の村上虹郎（29）が28日、自身のSNSを更新し謝罪した。

村上は日本語と英語の文章で「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪。

「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」とした。

村上の書類送検容疑は24年3〜5月、東京都渋谷区の自宅で4回にわたり、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、1カ月以上の重傷を負わせた疑い。

所属事務所は26日、スポニチ本紙取材に対し、「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後の活動について「これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。

村上の父は俳優の村上淳、母は歌手のUA（2006年8月に離婚）。2014年公開の映画「2つ目の窓」で映画初出演にして初主演を果たし、俳優デビュー。21年のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」やNetflix映画「今際の国のアリス」など、多くの話題作に出演している。

ゲーム好きとして知られ、俳優活動と並行してeスポーツチーム「UNLIMIT」にも所属している。