『THE MUSIC DAY』シャッフルメドレー、メンバー発表 高橋海人×森本慎太郎のタッグやSexy松の復活も！
7月4日13時30分より9時間半放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）より、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の組み合わせが解禁された。総勢42名が12組に分かれ、名曲を歌い継ぐ。
【写真】シャッフルメドレーに参加する総勢42名のメンバー
総勢60組を超える豪華アーティストが、夏のはじまりを盛り上げる『THE MUSIC DAY 2026』。今年は【音楽の物語】をテーマに、総合司会の櫻井翔のもと、9時間半放送される。
番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」には総勢42名が参加、12組に分かれ名曲を歌い継ぐ。各組の歌唱楽曲は7月3日21時に発表となる。
「シャッフルメドレー」の組み合わせは以下の通り
・高橋海人、森本慎太郎
・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
・京本大我、佐久間大介、大橋和也
・増田貴久、中島健人
・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
・松島聡、松倉海斗、松田元太
・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
・松村北斗、七五三掛龍也
・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
※高橋海人、高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】シャッフルメドレーに参加する総勢42名のメンバー
総勢60組を超える豪華アーティストが、夏のはじまりを盛り上げる『THE MUSIC DAY 2026』。今年は【音楽の物語】をテーマに、総合司会の櫻井翔のもと、9時間半放送される。
「シャッフルメドレー」の組み合わせは以下の通り
・高橋海人、森本慎太郎
・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝
・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人
・京本大我、佐久間大介、大橋和也
・増田貴久、中島健人
・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生
・松島聡、松倉海斗、松田元太
・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝
・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑
・松村北斗、七五三掛龍也
・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜
・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
※高橋海人、高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記