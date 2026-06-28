『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレーの組み合わせ発表！

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　7月4日13時30分より9時間半放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）より、番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の組み合わせが解禁された。総勢42名が12組に分かれ、名曲を歌い継ぐ。

【写真】シャッフルメドレーに参加する総勢42名のメンバー

　総勢60組を超える豪華アーティストが、夏のはじまりを盛り上げる『THE MUSIC DAY 2026』。今年は【音楽の物語】をテーマに、総合司会の櫻井翔のもと、9時間半放送される。

　番組恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」には総勢42名が参加、12組に分かれ名曲を歌い継ぐ。各組の歌唱楽曲は7月3日21時に発表となる。

　「シャッフルメドレー」の組み合わせは以下の通り

・高橋海人、森本慎太郎

・小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝

・渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人

・京本大我、佐久間大介、大橋和也

・増田貴久、中島健人

・田中樹、宮舘涼太、長尾謙杜、中村海人、橋本将生

・松島聡、松倉海斗、松田元太

・阿部亮平、藤原丈一郎、川島如恵留、篠塚大輝

・佐藤勝利、永瀬廉、ラウール、道枝駿佑

・松村北斗、七五三掛龍也

・高地優吾、向井康二、高橋恭平、吉澤閑也、猪俣周杜

・加藤シゲアキ、菊池風磨、ジェシー、岩本照

　『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。

※高橋海人、高地優吾の「高」は「はしごだか」が正式表記