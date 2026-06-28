ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）予選ラウンド第2週フランス大会が現地時間27日、フランス・オルレアンで行われ、日本が3-2（18-25、25-21、20-25、25-22、15-13）で米国に勝利。開幕から7連勝を飾った。第2セットで高橋藍が見せた妙技にファンは「ルーヴル美術館で展示したい」と称賛している。

第1セットを先取されて迎えた第2セット2-2の場面。高橋は力強くジャンプし、バックアタックを打つと見せかけてフェイクセット。空中での鮮やかな動きで、相手のブロックを分散した。「おぉぉぉ！」と観客がどよめいたその直後、走り込んだ宮浦が1枚ブロックを打ち破る猛烈なスパイクを叩き込み、より大きな歓声が起きた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」公式Xが実際の動画を公開。日本のファンからは「ルーヴル美術館にて展示したい、ランタカハシによる美しいフェイクセット」「ずっと観ていたいフェイクセット 美しく決まって鳥肌w」「日本レベル高すぎ」「歓声エグいwwww」「美しすぎるフェイクセット」「ハイキューの実写版です」などの声が上がった。

フランスの観客を魅了した高橋、宮浦らの活躍もあり、日本はこれで7連勝。唯一の無敗をキープしている。



（THE ANSWER編集部）