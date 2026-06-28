契約の97％が後払いという異例の形態を採用

ドジャース・大谷翔平投手の契約内容が、再び米国で話題となっている。米スポーツブックメーカー「BetMGM」が、大谷がドジャースに加入してから最初の3シーズンで手にする給与について公式X（旧ツイッター）で投稿。巨額の契約でありながら、実際に受け取る金額の少なさが強調されており、米ファンからは驚きや称賛の声が殺到している。

同メディアは「信じがたいが紛れもない事実だ」として、大谷の報酬について言及した。加入後最初の3シーズンで手にする合計額がわずか600万ドル（約9億円）にとどまると指摘。2023年オフに結んだ10年総額7億ドル（当時約1014億円）というプロスポーツ史上最高額の契約において、「巨額の後払い金の支払いが始まるのは2034年になってからだ」と改めて“低年俸”ぶりを伝えた。

大谷は球団の補強資金に余裕を持たせるために、支払いの97％が後払いという超異例の形態を採用している。一方で、米スポーツ経済メディア「Sportico」によると、大谷は2025年度の副収入だけで1億ドル（約158億円）に達し、全アスリートで世界1位になったという。多数のスポンサー企業と契約を結んでおり、球場外での稼ぎがあるからこそ実現できた契約形態といえる。

チームの勝利を最優先した異例の契約に対し、米ファンからは多くの反響が寄せられた。「彼はスポンサー契約とか他の収入だけで、後払いになっている年俸分くらいは普通に稼いでいるんだろうね」「間違いなく、野球界でダントツに偉大で賢い選手だよ!」「たったの600万ドル（約9億円）とかウケる（爆笑）」「この男の『勝ちたい』っていう執念、本当に異次元」といった声があがっていた。

さらに「これだけでもう、ドジャースタジアムの前に大谷の銅像を建てるべきレベル。他の選手だったら絶対に同じことはしなかっただろうし、彼がドジャースの黄金期を可能にしたようなものだよ」と、勝利への強い執念を絶賛するコメントも寄せられていた。実際、大谷加入後にドジャースは2年連続でワールドシリーズ制覇を成し遂げている。（Full-Count編集部）