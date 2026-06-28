SixTONES冠番組 『Golden SixTONES』に中森明菜がゲスト登場！初の海外ロケで歌って踊って大はしゃぎ

SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』。6月28日の放送回のゲストに歌姫・中森明菜が登場する。

■韓国の人気ストリートで中森明菜とサイズ感対決『サイズの晩餐in韓国』

6月28日に放送される『Golden SixTONES』は、ゲストに中森明菜を迎えて送る初の海外ロケ『出張Golden SixTONES in 韓国』。女性歌手初となる2年連続レコード大賞受賞など、数々の伝説を残してきた歌姫が20年ぶりに日テレバラエティに登場。最近韓国ドラマにハマっているという中森のために、みんなでスタジオを飛び出し、番組初の海外ロケへ。韓国の人気スポットを巡りながら、ご褒美グルメを懸けたゲームに挑戦する。

久々のバラエティー出演となる中森は、オープニングからSixTONESを驚かせようと、サプライズを仕掛けて登場。そんな中森のおちゃめな姿に、メンバーは「すげぇ！」「マジ!?」と大興奮。さらに、今回の出演理由について、中森から「大好きな皆さんなので」と、うれしい言葉をもらい、「そんなことある!?」と大感激する。

さっそく意気投合した7人は、ソウル屈指の若者の街・ホンデへ。韓国の最先端グルメやトレンドが集まる人気スポットで、まずはのんびり街歩き。と思っていると、突如、7人の前にサイズ姉さんが出現。いきなり『サイズの晩餐in韓国』がスタート。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲーム。今回予想するのは、「10円パン焼き機の中にシャーレは入る？ 入らない？」。韓国の人気スイーツ“10円パン”を焼くプレートに、理科の実験などで使うシャーレは入るのかを予想。

考察の参考に、番組スタッフから10円パンを渡された中森は、サイズを確かめる前にパンを食べてしまう大暴走。さらに、パンの中に入っているチーズを伸ばす“チーズ伸ばし対決”で中森が最長記録達成!? 久々のバラエティーを全力で楽しむ中森の姿に、メンバーも「明菜さん！」と大笑い。肝心のクイズの正解は、中森がデビュー曲「スローモーション」の音楽にのせて実演。入るのか？ 入らないのか？ 驚きの結末に、中森も「やったー！」と大喜び。

その後は、ホンデのグルメストリートで、みんなでガチの食べ歩き。制限時間10分にもかかわらず、プリ機で記念撮影を始めたり、お土産を買ったり、ストリートミュージシャンと踊ったり…。それぞれが勝手気ままに行動し、まさかの事態に…。

■そらジローVS韓国の人気キャラ、夢の対決。超豪華カラオケ大会も

日テレのお天気キャラクター・そらジローがさまざまな試練に挑戦し、できるのか？ できないのか？ を当てる予想クイズ『そらジローチャレンジin韓国』。今回はホンデの一角を貸し切り、夢の50メートル走対決が実現。そらジローの相手は、世界190ヵ国で配信されているアニメの主人公で、韓国の国民的キャラクター『ポロロ』。両者の意地とプライドを懸けた熱い戦いに、中森も「がんばれ、そらー！」と大熱狂。世界中の子どもたちに愛されている超人気者に、そらジローは勝てるのか…!?

さらに、ミシュラン獲得の超豪華ご褒美グルメを懸け、みんなでカラオケ大会。そして、実は24年前、SixTONESと縁のある人物とバラエティ番組で共演していた中森に、思いがけないサプライズが…！

■ハンガン公園で動体視力ゲーム。中森が珍解答連発

韓国ドラマのロケ地としてもおなじみ、自然を満喫できるハンガン公園で、みんなでふたり乗りの自転車に乗ってサイクリング。中森の隣の“特等席”を懸けたジャンケンバトルが勃発！ 勝つのは果たして…。「明菜さんは普段、自転車に乗るの？」「料理はするの？」など、謎めいた中森のプライベートな話を聞きながらサイクリングを楽しんでいると、またもやサイズ姉さんが登場。

最後のゲームは、番組名物の動体視力ゲームと中森の名曲「DESIRE-情熱-」がコラボした『動体DESIRE球児』。円陣の真ん中に“真っ逆さまに”落下した物が何かを当てる。問題は全2問。なにが落ちたか全員そろって正解すれば、韓国に行ったら一度は食べたいハンガン・ラーメンのご褒美が。しかし、動体視力に自信がないという中森は、「大根！」「白菜！」と野菜にとらわれ珍解答を連発。苦戦する一同に、今回だけの特別ルール『DESIRE チャンス』が発動！ いったいそれは…？ 全員そろって正解し、中森念願のハンガン・ラーメンをゲットできるか!?

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

06/28（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：中森明菜

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/

中森明菜 OFFICIAL SITE

https://akinanakamoriofficial.com/