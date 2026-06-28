たった5分で“おうちカフェ”、混ぜて冷やすだけの「濃厚紅茶パンナコッタ」レシピ
日々のご褒美や、週末のちょっとした贅沢にぴったりな「おうちカフェ」。SNSでは今、自宅にいながら本格的なカフェ気分を味わえる手軽な優秀スイーツレシピが注目を集めている。 インフルエンサー・ぽのさん（@pono_gokigen10_recipe）、のレシピ『紅茶のパンナコッタ』を紹介する。
【画像】「えっ…これだけ！？」濃厚パンナコッタのレシピ
「飲めるほど美味しいのに、材料を混ぜて冷やすだけ」という手軽なレシピに、フォロワーからは「さっそく作ります！」「簡単すぎてパンナコッタを作るハードルが下がりまくりです！」などと絶賛の声が寄せられている。
■実質5分、驚きの手軽さと「お腹に優しい」材料選び
パンナコッタと聞くと「ゼラチンを扱ったり、火加減を見たりと少し面倒そう…」というイメージを持つ人もいるかもしれない。しかし、今回のレシピは「電子レンジ」をフル活用するため、実際の作業時間はたったの5分ほど。
さらに、ベースには「無調整豆乳」と「てんさい糖」を使用しており、体に優しくヘルシーに仕上げられているのもうれしいポイントとなっている。
動画では「日東紅茶」のアールグレイティーバッグを使用。豆乳にてんさい糖、そしてティーバッグの中身（茶葉）をそのままダイレクトに投入してレンジで調理することで、アールグレイの華やかな香りと濃厚な風味を最大限に引き出している。
■失敗しない、なめらかに仕上げるプロのひと手間
1. 水にゼラチンを入れてふやかしておく
2. 耐熱ボウルに無調整豆乳、てんさい糖、ティーバッグの中身を入れて混ぜ、電子レンジで加熱する（600Wで2分／500Wで約2分20秒）
3. 温まったら生クリームとふやかしたゼラチンを加え、溶かしながらよく混ぜる
4. 濾し器を使ってお好みの容器に流し入れ、冷蔵庫で半日以上冷やす
「濾し器（茶こし等）を使って容器に流し込む」という、このひと手間を挟むことで、口に入れた瞬間に「とろけるようななめらかさ」が実現。ご褒美感たっぷりの贅沢な食感に仕上がるという。
■アレンジ自在、フォロワーからは代用レシピの報告も続々
投稿のコメント欄には、実際に作ったフォロワーからのアレンジ報告や質問が相次いでいる。 「豆乳を牛乳に変えてもいい？」という疑問に対し、実際に牛乳で作ったフォロワーからは「牛乳で作りましたが濃厚でめちゃくちゃ美味しい！」「簡単すぎてリピ確定」との声が。ほかにも、アールグレイの代わりにコーヒーやほうじ茶、ジャスミンティーで作っても絶対に美味しいと、アレンジのアイデアが次々に飛び交っている。
【画像】「えっ…これだけ！？」濃厚パンナコッタのレシピ
「飲めるほど美味しいのに、材料を混ぜて冷やすだけ」という手軽なレシピに、フォロワーからは「さっそく作ります！」「簡単すぎてパンナコッタを作るハードルが下がりまくりです！」などと絶賛の声が寄せられている。
パンナコッタと聞くと「ゼラチンを扱ったり、火加減を見たりと少し面倒そう…」というイメージを持つ人もいるかもしれない。しかし、今回のレシピは「電子レンジ」をフル活用するため、実際の作業時間はたったの5分ほど。
さらに、ベースには「無調整豆乳」と「てんさい糖」を使用しており、体に優しくヘルシーに仕上げられているのもうれしいポイントとなっている。
動画では「日東紅茶」のアールグレイティーバッグを使用。豆乳にてんさい糖、そしてティーバッグの中身（茶葉）をそのままダイレクトに投入してレンジで調理することで、アールグレイの華やかな香りと濃厚な風味を最大限に引き出している。
■失敗しない、なめらかに仕上げるプロのひと手間
1. 水にゼラチンを入れてふやかしておく
2. 耐熱ボウルに無調整豆乳、てんさい糖、ティーバッグの中身を入れて混ぜ、電子レンジで加熱する（600Wで2分／500Wで約2分20秒）
3. 温まったら生クリームとふやかしたゼラチンを加え、溶かしながらよく混ぜる
4. 濾し器を使ってお好みの容器に流し入れ、冷蔵庫で半日以上冷やす
「濾し器（茶こし等）を使って容器に流し込む」という、このひと手間を挟むことで、口に入れた瞬間に「とろけるようななめらかさ」が実現。ご褒美感たっぷりの贅沢な食感に仕上がるという。
■アレンジ自在、フォロワーからは代用レシピの報告も続々
投稿のコメント欄には、実際に作ったフォロワーからのアレンジ報告や質問が相次いでいる。 「豆乳を牛乳に変えてもいい？」という疑問に対し、実際に牛乳で作ったフォロワーからは「牛乳で作りましたが濃厚でめちゃくちゃ美味しい！」「簡単すぎてリピ確定」との声が。ほかにも、アールグレイの代わりにコーヒーやほうじ茶、ジャスミンティーで作っても絶対に美味しいと、アレンジのアイデアが次々に飛び交っている。