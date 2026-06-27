『本好きの下剋上』第十三章「冬の素材採集」あらすじ＆先行カット公開！
毎週土曜夕方5時30分より放送中のアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、第十三章の先行カットとあらすじが公開された。
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
このたび、7月11日（土）夕方5時30分放送、第十三章「冬の素材採集」の、本編先行カット、および、あらすじが公開された。
＜第十三章「冬の素材採集」 あらすじ＞
冬の素材「冬の主の魔石」を手に入れるため、ローゼマインは総動員されたエーレンフェストの騎士たちと共に、その年の冬に現れた魔獣のうち最も強いとされる「冬の主」シュネティルムの討伐に挑む。
唸る猛吹雪に耐え、襲い来る凶暴な眷属を倒し、騎士たちが必死に切り開いたシュネティルムへの道を、ライデンシャフトの槍を手にしたローゼマインとフェルディナンドが騎獣に乗って駆けていく。
果たして冬の素材採集の行方は――。
＞＞＞第十三章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』。
＜第十三章「冬の素材採集」 あらすじ＞
冬の素材「冬の主の魔石」を手に入れるため、ローゼマインは総動員されたエーレンフェストの騎士たちと共に、その年の冬に現れた魔獣のうち最も強いとされる「冬の主」シュネティルムの討伐に挑む。
唸る猛吹雪に耐え、襲い来る凶暴な眷属を倒し、騎士たちが必死に切り開いたシュネティルムへの道を、ライデンシャフトの槍を手にしたローゼマインとフェルディナンドが騎獣に乗って駆けていく。
果たして冬の素材採集の行方は――。
＞＞＞第十三章先行カットをすべてチェック！（写真10点）
（C） 香月美夜・TO ブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
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