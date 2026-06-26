「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万869枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月26日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万869枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20869( 19819)
ソシエテジェネラル証券 16918( 15390)
バークレイズ証券 10588( 10280)
JPモルガン証券 4717( 4014)
サスケハナ・ホンコン 3152( 3152)
野村証券 8124( 2837)
モルガンMUFG証券 3909( 2537)
ビーオブエー証券 2142( 1594)
SBI証券 3042( 1530)
ゴールドマン証券 1642( 1435)
日産証券 1524( 1384)
インタラクティブ証券 1099( 1099)
BNPパリバ証券 2268( 1074)
松井証券 1058( 1058)
三菱UFJ証券 2119( 1043)
楽天証券 1170( 930)
UBS証券 1466( 890)
ドイツ証券 637( 637)
みずほ証券 1218( 564)
シティグループ証券 1444( 493)
三菱UFJeスマート 114( 0)
大和証券 85( 0)
岡三証券 60( 0)
東海東京証券 57( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 162( 162)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
日産証券 65( 65)
SBI証券 87( 41)
松井証券 24( 24)
楽天証券 14( 14)
JPモルガン証券 7( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20869( 19819)
ソシエテジェネラル証券 16918( 15390)
バークレイズ証券 10588( 10280)
JPモルガン証券 4717( 4014)
サスケハナ・ホンコン 3152( 3152)
野村証券 8124( 2837)
モルガンMUFG証券 3909( 2537)
ビーオブエー証券 2142( 1594)
SBI証券 3042( 1530)
ゴールドマン証券 1642( 1435)
日産証券 1524( 1384)
インタラクティブ証券 1099( 1099)
BNPパリバ証券 2268( 1074)
松井証券 1058( 1058)
三菱UFJ証券 2119( 1043)
楽天証券 1170( 930)
UBS証券 1466( 890)
ドイツ証券 637( 637)
みずほ証券 1218( 564)
シティグループ証券 1444( 493)
三菱UFJeスマート 114( 0)
大和証券 85( 0)
岡三証券 60( 0)
東海東京証券 57( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 162( 162)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
日産証券 65( 65)
SBI証券 87( 41)
松井証券 24( 24)
楽天証券 14( 14)
JPモルガン証券 7( 7)
バークレイズ証券 6( 6)
フィリップ証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース