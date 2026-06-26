太秦映画村、リニューアル後初の夏イベント開催 『仮面ライダー』＆『プリキュア』ら東映キャラクターとの盆踊り【詳細】
東映太秦映画村（京都市右京区）は26日、リニューアルオープン後初となる夏イベント『太秦、夏の夜まつり UZUMASA BON DANCE FESTIVAL』を7月18日から開催すると発表した。
【画像】「名探偵プリキュア！ 星見やぐらプリキュア盆踊り！」
今年はテーマの異なる2部構成。期間中で異なる世界観が楽しめる、何度でも訪れたくなる夏まつりです。同イベントでは、昨秋も人気を博した「怪々YOKAI祭」の妖怪たちや、世代を超えて愛される東映キャラクターとの盆踊り、本物の舞妓の出演や縁日や限定グルメなど、映画村ならではの企画が勢ぞろい。江戸の街並み全体を夏祭りの舞台とし、いつもの盆踊りとはひと味違う、映画村でしか体験できない夏の夜を楽しめる。
CITYPOPと盆踊りを融合させた音楽とともに楽しむ映画村ならではの盆踊り。第一部では、映画村にゆかりのあるゲストや東映キャラクターが登場し、第二部では妖怪たちと一緒に踊る盆踊りを開催する。このほか、江戸の街並みに広がる縁日や、イベント限定のフードやドリンクも登場する。
映画村でも公開撮影を行った連続時代劇『心配無用ノ介 天下御免』のメインキャストが登場し、来場者とともに盆踊りを盛り上げます。さらに、『おジャ魔女どれみ』『仮面ライダー』『スーパー戦隊』『プリキュア』など、世代を超えて愛される東映キャラクターも登場し、映画村ならではの特別な盆踊りを展開する。また、京都五花街のひとつである宮川町のお茶屋「駒屋」から舞妓を迎え、本物の京都文化にも触れられるひとときを届ける。
さらに、毎秋人気のイベント「怪々YOKAI祭」からは、夜行童子をはじめとする個性豊かな妖怪たちも登場する。
【イベント詳細】
■第一部 京と踊る？KYOTO BON DANCE NIGHT -京の夜あそび-
第一部：7／18(土)〜20(月)、7／25(土)〜8／14(金) ※7／28(火)及び8／4(火)は休村日
・7／25：心配無用ノ介と踊る「心配ナイト」
太秦映画村でも公開撮影を行った、映画『侍タイムスリッパー』スピンオフドラマ・連続時代劇 「心配無用ノ介 天下御免」よりメインキャストが特別参戦。
・8／8：BON DANCE FESTIVAL with 北斗
俳優として舞台・映像作品に出演するほか、殺陣・日本舞踊・大阪弁方言指導など、和の身体表現や言葉の指導にも通じた表現者。映画『国宝』には出演だけでなく、方言指導にも携わり作品内の人物表現や時代背景に説得力を持たせる役割を担う。
・8／1：おジャ魔女どれみ 星見やぐら盆踊りカーニバル!!
1日限りのスペシャルイベントになります。7／30にお誕生日を迎える主人公、春風どれみちゃんをお祝いして一緒に盆踊りを楽しむ特別イベント。
・8／2、8／10、8／12：スーパー戦隊×仮面ライダー スーパーヒーロー 盆踊り2026
キッズデーとして特別な盆踊りを開催。「スーパー戦隊」 「仮面ライダー」にちなんだ楽曲振付を取り入れた、家族で楽しめる特別イベント。
・8／11、8／13：名探偵プリキュア！ 星見やぐらプリキュア盆踊り！
キッズデーとして特別な盆踊りを開催。「プリキュア」の楽曲振付を取り入れた、家族で楽しめる特別イベント。
■第二部 妖怪と踊る？YOKAI BON DANCE NIGHT -妖怪たちの夜あそび-
第二部：8／15(土)〜8／30(日) ※8／18(火)及び8／25(火)は休村日
・妖怪藝術団体 百妖箱
2005年に開催された、京都の古い伝説である妖怪たちの大行列「百鬼夜行」を再現する仮装イベントをきっかけに結成された妖怪藝術団体。様々なジャンルのアーティストや学生で構成されている。「妖怪・アート・地域振興」をテーマにイベントの企画運営や作品制作を行っている。代表は妖怪文化研究家の河野隼也。
・企画連携：α-STATION／エフエム京都
期間を通じてα-STATION FM京都が企画連携を行います。
この連携により、京都の老舗クラブ「CLUB METRO」の人気レギュラーパーティー「CLUB80's」がDJプレイ／リミックスを担当します。CLUB METROは1995年にオープンし、のべ180万人以上を動員した、京都を代表するクラブカルチャーの発信拠点です。
CITY POPと盆踊りを融合させた音楽により、映画村ならではの盆踊り空間を演出。洋楽から歌謡曲まで幅広い楽曲を取り入れ、世代や国境を越えて楽しめるイベントを目指します。
【画像】「名探偵プリキュア！ 星見やぐらプリキュア盆踊り！」
今年はテーマの異なる2部構成。期間中で異なる世界観が楽しめる、何度でも訪れたくなる夏まつりです。同イベントでは、昨秋も人気を博した「怪々YOKAI祭」の妖怪たちや、世代を超えて愛される東映キャラクターとの盆踊り、本物の舞妓の出演や縁日や限定グルメなど、映画村ならではの企画が勢ぞろい。江戸の街並み全体を夏祭りの舞台とし、いつもの盆踊りとはひと味違う、映画村でしか体験できない夏の夜を楽しめる。
映画村でも公開撮影を行った連続時代劇『心配無用ノ介 天下御免』のメインキャストが登場し、来場者とともに盆踊りを盛り上げます。さらに、『おジャ魔女どれみ』『仮面ライダー』『スーパー戦隊』『プリキュア』など、世代を超えて愛される東映キャラクターも登場し、映画村ならではの特別な盆踊りを展開する。また、京都五花街のひとつである宮川町のお茶屋「駒屋」から舞妓を迎え、本物の京都文化にも触れられるひとときを届ける。
さらに、毎秋人気のイベント「怪々YOKAI祭」からは、夜行童子をはじめとする個性豊かな妖怪たちも登場する。
【イベント詳細】
■第一部 京と踊る？KYOTO BON DANCE NIGHT -京の夜あそび-
第一部：7／18(土)〜20(月)、7／25(土)〜8／14(金) ※7／28(火)及び8／4(火)は休村日
・7／25：心配無用ノ介と踊る「心配ナイト」
太秦映画村でも公開撮影を行った、映画『侍タイムスリッパー』スピンオフドラマ・連続時代劇 「心配無用ノ介 天下御免」よりメインキャストが特別参戦。
・8／8：BON DANCE FESTIVAL with 北斗
俳優として舞台・映像作品に出演するほか、殺陣・日本舞踊・大阪弁方言指導など、和の身体表現や言葉の指導にも通じた表現者。映画『国宝』には出演だけでなく、方言指導にも携わり作品内の人物表現や時代背景に説得力を持たせる役割を担う。
・8／1：おジャ魔女どれみ 星見やぐら盆踊りカーニバル!!
1日限りのスペシャルイベントになります。7／30にお誕生日を迎える主人公、春風どれみちゃんをお祝いして一緒に盆踊りを楽しむ特別イベント。
・8／2、8／10、8／12：スーパー戦隊×仮面ライダー スーパーヒーロー 盆踊り2026
キッズデーとして特別な盆踊りを開催。「スーパー戦隊」 「仮面ライダー」にちなんだ楽曲振付を取り入れた、家族で楽しめる特別イベント。
・8／11、8／13：名探偵プリキュア！ 星見やぐらプリキュア盆踊り！
キッズデーとして特別な盆踊りを開催。「プリキュア」の楽曲振付を取り入れた、家族で楽しめる特別イベント。
■第二部 妖怪と踊る？YOKAI BON DANCE NIGHT -妖怪たちの夜あそび-
第二部：8／15(土)〜8／30(日) ※8／18(火)及び8／25(火)は休村日
・妖怪藝術団体 百妖箱
2005年に開催された、京都の古い伝説である妖怪たちの大行列「百鬼夜行」を再現する仮装イベントをきっかけに結成された妖怪藝術団体。様々なジャンルのアーティストや学生で構成されている。「妖怪・アート・地域振興」をテーマにイベントの企画運営や作品制作を行っている。代表は妖怪文化研究家の河野隼也。
・企画連携：α-STATION／エフエム京都
期間を通じてα-STATION FM京都が企画連携を行います。
この連携により、京都の老舗クラブ「CLUB METRO」の人気レギュラーパーティー「CLUB80's」がDJプレイ／リミックスを担当します。CLUB METROは1995年にオープンし、のべ180万人以上を動員した、京都を代表するクラブカルチャーの発信拠点です。
CITY POPと盆踊りを融合させた音楽により、映画村ならではの盆踊り空間を演出。洋楽から歌謡曲まで幅広い楽曲を取り入れ、世代や国境を越えて楽しめるイベントを目指します。