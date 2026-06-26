◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。ＭＦ中村敬斗は試合中にソックスについて主審から注意を受け、後半は履き替えを指示され、一時ピッチから離れた。

試合後、中村は「２、３分は（ピッチを）抜けていたので、本当にチームに迷惑かけてしまって、申し訳ない気持ちがある」と口にした。足がつりやすい体質で、ソックスの圧迫を緩めるためにソックスの後方に穴を開けるなど試行錯誤し、可能な限り下げて履く今のスタイルにたどり着いた。後半は穴がないソックスを、ふくらはぎ中央まで覆う形で履いてプレーした。「３年以上あれ（短く履く）でやっているんで、いきなりで戸惑いましたし、困惑はしています。本当に難しい。ちょっと話し合いたい」と話した。次戦の決勝Ｔ１回戦ブラジル戦（日本時間３０日）は、ヒューストン競技場は屋根があり空調が効いた会場ではあるが、感覚を左右する可能性もあり影響は否定できない。

試合では前半７分、日本のオフサイド判定でプレーが止まった際、主審がほぼ逆サイドから中村を指さしながら駆け寄り、下げて履いていたソックスを上げるように指示。一時は上げたものの、すぐに下げて引き続きプレーした。ふくらはぎ部分には大きな穴が開いていた。しかし後半には一度ピッチから出され、履き替えるよう指示された。日本サッカー協会の宮本恒靖会長によると、試合前にソックスについて指摘がなかったといい「試合前に指摘されなかったものが指摘され、またもう一度、試合中に（プレーから）外れろというのは我々にとっては不利だなと思う」と苦言を呈していた。