BugLugが主催するフェス＜バグサミ2026東京＞の出演アーティストが解禁された。

今年は初の東名阪開催に加え、東京は2DAYSでの実施。 会場は昨年同様、渋谷6会場（Spotify O-EAST／O-WEST／O-Crest／O-nest／duo MUSIC EXCHANGE／clubasia）。

出演アーティストは 全94バンド（BugLugの2日分含む） と、ヴィジュアル系フェス史上最多規模となった。

さらに、同タイミングでBugLugのニューシングル「Original Not Found」のMVも公開。 SNSに投稿された“サッカー動画”への反応を眺める一聖の姿から始まる映像で、 AI最適化社会で“自分”が溶けていく感覚を描いたサイコ・デジタルロックとなっている。

ライブ情報

＜BugLug主催Fes.『バグサミ2026名古屋』＞ 7月26日(日)

[会場]

名古屋Electric Lady Land

名古屋ell.FITSALL

名古屋ell.SIZE [開場 / 開演]

13:15 / 14:00 [出演]

BugLug / 哀と凛人の無所属 / アイドル準子 / アルルカン / アンフィル / えんそく / KAKUMAY / グラビティ / 黒蜜 / ザアザア/ XANVALA / sugar / CHAQLA. / NETH PRIERE CAIN /ビバラッシュ / THE MADNA / RAZOR / 我が為

(50音順・敬称略) [チケット]

前売 9,000円/当日 10,000円(税込み・ドリンク代別)

※全会場出入り自由・但し入場制限有り

▽一般販売

6月20日(土)10:00〜

イープラス

ローソン

ぴあ (問)サンデーフォークプロモーション：052-320-9100 ＜BugLug主催Fes.『バグサミ2026大阪』＞ 2026年8月30日(日)

[会場]

BIGCAT

心斎橋SUNHALL

Live House Anima

アメリカ村 BEYOND [開場 / 開演]

13:00 / 14:00 [出演]

BugLug / アイドル準子 / umbrella / 色々な十字架 / えんそく / かいしんの一撃 / 蛾と蝶 / グラビティ / 黒蜜 / CODOMO DRAGON / ザアザア / SPLENDID GOD GIRAFFE / ゼラ / DazzlingBAD / CHAQLA. / 電脳ヒメカ / 透明少女 / DOG inTheパラレルワールドオーケストラ / NETH PRIERE CAIN / ビバラッシュ / THE MADNA /ユナイト / ルルノネ / 我が為

(50音順・敬称略) [チケット]

前売 9,000円/当日 10,000円(税込み・ドリンク代別)

※全会場出入り自由・但し入場制限有り 【2次先行受付】イープラス

受付期間：6/25(木) 18:00〜7/6(月) 23:59

https://eplus.jp/bugsum2026osaka/ 【お問い合わせ】

サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日 12:00〜15:00 ※祝日を除く） ＜BugLug主催Fes.『バグサミ 2026東京』＞ DAY1 2026年9月29日(火)

DAY2 2026年9月30日(水)

Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia [開場 / 開演]

10:30 / 12:00

(両日共通) [DAY1 出演アーティスト]

BugLug / アイドル準子 / アンフィル / umbrella / おいでよ！幽霊ズ / KAKUMAY / KAKURIYO PANDA. / 曇りのち、 / グラビティ / 鄢猫 / 黒蜜 / ザアザア / XANVALA / Sick2 / sugar / SUPERKNOVA / SCREW / ダウト / DazzlingBAD / DAMNED / CHAQLA. / 月時雨に花束を / deadman / DEVILOOF / DuelJewel / 電脳ヒメカ / TØ-MA / heidi. / VALHALLA / vistlip / ビバラッシュ / FUR / 梟 / BLAZE / マキナ / THE MADNA / MAMA. / ミスイ / M.E.S.S / メリー / Yuki -starring Raphael- / LIZA / lynch. / ルルノネ / Rayflower / RAZOR / 我が為

(50音順) [DAY2 出演アーティスト]

BugLug / 哀と凛人の無所属 / Azavana / アルルカン / あをいはる / 色々な十字架 / えんそく / ORSEAS / おしゃぶり。 / 怪人二十面奏 / かいしんの一撃 / 蛾と蝶 / 氣志團 / Kiddie / ギャロ / CODOMO DRAGON / The THIRTEEN / ザ・アーリーヌードルズ / 酒井参輝 / THE NOSTRADAMNZ / To Be Announced… / GTB / Chanty / シンギュラリティ / SPLENDID GOD GIRAFFE / ゼラ / 武瑠 / DIFFERENT:ACCOUNT / 東京花嫁 / 毒針 / DOG inTheパラレルワールドオーケストラ / トリカブト / Neu:NOIZ / NETH PRIERE CAIN / ハオ / HERO / THE_PiTY. / Verde/ まみれた / mitsu / 密室メるへん / MUCC / メイメイ / ヤミテラ / ユナイト / To Be Announced… / Rorschach.inc

(50音順) [チケット]

前売 ￥9,000 / 当日 ￥10,000(税込み・ドリンク代別)

※全会場出入り自由・但し入場制限有り 【1次先行受付】TicketTown

受付期間：6/25(木)10:00〜7/6(月)23:59

https://e.tickettown.site/tickets/buglug_summit_2026 【お問い合わせ】

NEXTROAD 03-5114-7444 (平日14:00〜18:00)