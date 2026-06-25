大手町で日本酒の魅力に浸る週末　蔵元に会える・聞ける『Sake Legends 2026』

1日の疲れを癒してくれる大人の時間・晩酌。酒造りの責任者である杜氏の方たちは当然、自身で造った酒で夜毎の晩酌を楽しむ。では、そのお酒に寄り添う相棒にいったいどんな料理を合わせているのか……。そんな好奇心から始まった小誌『おとなの週末』の連載「杜氏の晩酌」。店での考え抜かれたペアリングとは違う日々の味わい……これまでに40数蔵の杜氏に登場していただいたのだが、刺身、煮物といった定番から、お好み焼きやチーズ、チョコレートといった個性的な組み合わせまで。その多くが家庭でも再現できるもので、試してみれば、お酒の新しい魅力を教えてもらったなどと好評を博している。

蔵元の生の声を聞きながら楽しむ格別の一杯

さて、来たる2026年7月5日（日）に、7蔵の杜氏たちが集まるイベント『Sake Legends 2026』が開催される。

「黒澤」（長野県・黒澤酒造）、「天遊琳」（三重県・タカハシ酒造）、「凱陣」（香川県・丸尾本店）、「長珍」（愛知県・長珍酒造）といった酒に加え、連載でも登場していただいた「酉与右衛門」（岩手県・川村酒造店）、「綿屋」（宮城県・金の井酒造）、「丹澤山」（神奈川県・川西屋酒造）といった酒を醸す蔵元たちまでが揃う。

「丹澤山」（神奈川県・川西屋酒造）の蔵元・露木雅一さん。主役の料理と人をさりげなくつなぐのがいい日本酒

「酉与右衛門」（岩手県・川村酒造店）を醸す川村直孝さん、食中酒を追い求め、ついにホヤにさえ合う一杯ができ上がった

冷たくてよし、温めればもっとよしな酒が多く、そこで『酒番』多田正樹氏、『荒木町きんつぎ』佐藤正規氏、『にほん酒と肴 酔音』吉田一生氏など、小誌でも紹介させてもらったことのある人気店の店主が最適な温度で燗をつけて楽しませてくれるというのだ。

上記のお酒やその酒を造る杜氏の大ファンという方だけでなく、冷酒と燗酒の違いを知りたいという方、小誌の連載で気になってはいたけれどまだ飲んだことのないお酒がある方も、ぜひ足を運んで、晩酌ならぬ昼酌を楽しんでみてください。

『Sake Legends 2026』

［日時］7月5日・13時〜16時（12時半開場）

［会場］東京都千代田区大手町2-6-4 TOKYO TORCH Terrace3階

［会費］16000円（税込）

［チケット購入サイト］https://livepocket.jp/e/sake_legends_2026

［Instagram］https://www.instagram.com/sake_legends

『Sake Legends 2026』イベントチケット購入サイト

※QRコードからチケットでの事前決済になります。

※一名分になります。また、この中に日本酒代、料理代、盃・徳利代も含まれます。

※先着順につき定員に達し次第、受付は終了となります。

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文／編集部、撮影／松村隆史（連載「杜氏の晩酌」より）

【画像】イベントに参加する酒蔵の杜氏・蔵元たち（3枚）