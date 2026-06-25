≪高崎・28歳女性殺害≫「助けて…」駐車場に倒れた血まみれの女性、居合わせた男は女性の車で事故死「これはおそらく自爆でしょうね…」と警察官が漏らした凄惨な事故現場

群馬県高崎市旭町の駐車場で24日午前３時過ぎ、「知り合いの女性と男がもめている」「女性が倒れている」という110番通報が相次いだ。現場に臨場した捜査員が若い女性が血まみれで倒れているのを発見。女性は意識がなく近くの病院に搬送されたが死亡が確認された。現場には刃物が落ちており、県警は一緒にいた男性が事情を知っているとみて行方を追っていたが、埼玉県深谷市内で乗用車で電柱に激突、死亡しているのが発見された。

〈画像〉「なぜこんな場所で事故を」県警が行方を追っていた男性の写真と、田畑に囲まれた見通しがよい事故現場

「ネックレスや指輪などが散らばっていて…果物ナイフが落ちていた」

群馬県警は殺人事件とみて捜査。殺害された女性は現場の近くのマンションに住む吉田千夏さん（28）と判明した。現場はJR高崎駅の北西約500メートルの住宅街で、マンションが多く立ち並ぶ一角。近くに住む人はこう答えた。

「『助けて』という大きな声がしたので外に出て確認すると、男の人が駐車場でウロウロして、車の中を色々とあさって何かを探しているようでした。いったん部屋に戻って5分後ぐらいに『バン』という音が聞こえたので、また誰かが駐車場のバーを突き破ったのかと思ったんです。前にもそういうことがあったので。

それで管理会社に電話を入れたほうがいいなと思い、確認のために駐車場に向かうと女性が仰向けで倒れていたんです。女性は茶髪で痩せていて、ネックレスや指輪などが散らばっていました。駐車場横の茂みには果物ナイフが落ちてました。血は暗くて見えませんでした」

一方、現場から逃走したとみられる男が事故を起こしたのは埼玉県深谷市明戸の片側１車線の直線道路。田畑の間に民家が点在するエリアで見通しがよく、バイパスや国道に繋がる抜け道として通勤の車や配送のトラックなどがよく利用する道だという。

高崎の殺害現場とは約30キロの距離で、国道17号を経由すれば1時間前後で行き来が可能だ。

事故処理にあたった埼玉県警が車内に男がいたことに気付いたのは、24日午前4時ごろだという。近くに住む女性がこう答えた。

「その時間はウトウトしながら起きていたので、音でなんとなく事故に気づいたんです。まず『ギューン』という音がしたのですごいスピードで走ってる車がいるなと思ってすぐ、『ドーン』ってすごい音がしました。それで外に出て周囲を見渡したのですが、真っ暗で見渡せず車は見えませんでした。でもその後にパトカーなどのサイレンが聞こえてきたんです」

警察官は「これはおそらく自爆でしょうね」

別の住民女性は、事故現場で大破した車からレスキュー隊員が男を必死に救助しようとしていた場面を目撃していた。

「事故に気づいたのは午前4時20分くらいだったと思います。パトカーや消防車のサイレンで目が覚めて外に出て見てみると、パトカーや消防車の近くにボロボロになった黒っぽい車が遠目で確認できました。そのうちに『頑張れ、頑張れ、頑張れ』と3回ほど大きな声が聞こえてきました。

大破した車の周りに消防隊員が集まっていて、掛け声とともにガガガーッという音も聞こえたので、運転手が出られなくなってドアを壊して救出してるのかなって思っていました。救助の人は警察官も合わせて15人くらいは集まっていたんじゃないでしょうか」

別の男性住民は、ある“可能性”について証言した。

「サイレンの音には気づいて女房が様子を見に行ったら、規制線の向こうで救急隊員の人達が運転手の胸を押すようにして心臓マッサージのようなことをしてるのが見えたって言っていたよ。それは朝方の話で、結局昼くらいまで警察が規制線張ったまま色々調べてた。えらい時間かけてやってると思ったらニュース見てなるほどなって思った。

車は屋根の部分もないように見えたし、大破してるのは一目でわかったよ。事故が起きたのはウチの畑のすぐ近くだから、俺もビニールハウスの様子を確認しにいったんだ。そしたら警察に立ち会いを求められて『これはタイヤ痕ですよね？』とか『これはぶつかった痕ですよね？』とか確認されたから『そうだ』って答えたよ。それが午前11時30分くらいかな。

その時に話した警察官は『これはおそらく自爆でしょうね』って言っていたよ。車がぶつかった衝撃で周辺に散らばったんだと思うけど、ポーチと名刺、あとは車に飾るような小物みたいなのが落ちていた。ポーチは透明で中が見えるんだけど、小銭が入っていたのは見えた。名刺はちょっとよく見えなかったな。飾りの小物は女の子が飾りそうなやつに見えたから、車も女の子のものなのかなとは思ったけど……」

亡くなった男は群馬県内在住の会社員（34）とみられているが、事故を起こした車は吉田さん名義の車だった。県警は男と、殺された吉田さんとの関係などについて調べている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班