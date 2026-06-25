エコバッグを忘れたのに、レジ袋代「5円」をケチって商品をすべて抱えて帰る羽目に…。家族には「たった5円なら買えばよかったのに」と笑われましたが、レジ袋代は節約すべき出費なのでしょうか？

レジ袋有料化の目的をおさらい！ 1枚5円の削減で年間どれくらい節約できる？

買い物の際にエコバッグを忘れ、レジ袋代を節約するために商品を両手で抱えて帰ったという経験を持つ人もいるかもしれません。家族から「5円くらいなら買えばよかったのに」と笑われると、自分の行動が間違っていたのかと不安になるでしょう。

そもそもレジ袋の有料化は、プラスチック製買物袋の排出抑制やライフスタイルの見直しを目的として、2020年7月から全国で義務化されました。経済産業省の案内によると、これは消費者に買い物のたびにそれが本当に必要か考えるきっかけを提供し、環境配慮への意識を促すための制度です。

では、このレジ袋代を節約することにはどれほどの経済的効果があるのでしょうか。仮に1枚5円のレジ袋を、2日に1回の頻度（年間182回）で購入したとします。この場合の年間支出は910円です。もし毎日1枚ずつ購入（年間365回）していれば、年間の支出は1825円になります。

家族で買い物をする機会が多かったり、1回の買い物で複数枚購入したりする場合には、年間の負担はさらに大きくなる可能性があります。



たった5円の節約は無意味？ 「チリツモ効果」が家計全体の引き締めにつながる理由

年間で1000円前後の節約と聞くと、「その程度の金額なら、わざわざ苦労して節約する意味はない」と感じる人もいるかもしれません。しかし、マネーリテラシーの観点から見ると、この「5円」を意識することには金額以上の大きな価値があると考えられます。

少額の支出であっても軽視せずに見直す姿勢は、家計全体の支出管理につながる可能性があります。レジ袋代を節約しようと考える人の中には、コンビニでの衝動買いや自動販売機での飲料代など、日常の小さな支出についても意識するようになるケースがあるでしょう。

レジ袋代のような少額の支出であっても、「本当に必要な支出か」を考える習慣は、家計管理において重要な視点のひとつです。こうした意識を持つことで、スマートフォン料金や保険料など、より大きな支出の見直しにつながる可能性もあります。

レジ袋代の5円を節約する行動は、金額そのもの以上に、日々の支出を把握し、家計を管理する姿勢を表しているといえるでしょう。



商品は抱えて帰るべき？ レジ袋代5円を節約することで考えられる3つのリスク

レジ袋代5円を節約する意識は家計管理の観点から重要ですが、エコバッグを忘れた際にすべての商品を抱えて帰る行動には、いくつかのリスクやデメリットも存在します。節約に集中するあまり、それ以上の損失を出してしまっては本末転倒です。

1つ目に商品の破損や紛失が挙げられます。袋に入れずに無理に抱えて歩いていると、卵を落として割ってしまったり、購入したばかりの食品を道路に落として台無しにしてしまったりするリスクがあります。5円を惜しんだ結果、数百円の食材を無駄にしてしまっては大きな赤字でしょう。

2つ目に移動のストレスや時間のロスです。すなわちタイパ（タイムパフォーマンス）の低下です。商品が落ちないように注意を払いながら歩くのは精神的にも肉体的にも疲労します。

そして最後の3つ目には周囲からの視線や家族との関係性への影響が挙げられます。節約を重視するあまり、家族との考え方の違いが表面化してしまうと、家庭内のコミュニケーションに影響を与える可能性があります。

5円という金額と、抱えて帰る労力やリスクを天秤にかけ、状況に応じて柔軟にレジ袋を購入する判断力も、賢い家計管理には必要不可欠でしょう。



まとめ

エコバッグを忘れた際に、レジ袋代の5円を節約しようと考えることは、家計管理の観点からみれば決して不自然な行動ではありません。

ただし、レジ袋代を節約するために無理をして商品を持ち帰り、食材を傷めたり持ち運びの負担が大きくなったりすると、かえって不便につながる可能性があります。節約効果だけでなく、利便性や安全面も考慮して判断することが大切です。

そのため、車内や普段使うバッグの中に予備のエコバッグを用意しておくなど、事前に備えておくことも有効な方法といえるでしょう。



出典

経済産業省 2020年7月1日よりレジ袋有料化がスタートします。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー