無料で聴けるホテル業界の実装フォーラム！ Nazuna「Hotel Innovation Forum 2026」

記事ポイント デジタル戦略・AI活用・ブランド構築の3セッションに第一線プロが登壇2026年7月2日(木)渋谷PPP STUDIOで開催・参加費無料前回満足度92%・第二回テーマは「実装」へ デジタル戦略・AI活用・ブランド構築の3セッションに第一線プロが登壇2026年7月2日(木)渋谷PPP STUDIOで開催・参加費無料前回満足度92%・第二回テーマは「実装」へ

Nazunaは、ホテル・宿泊業界の変革と実装を本気で議論するセミナー「Hotel Innovation Forum 2026」を2026年7月2日(木)に東京・渋谷で開催します。

デジタル戦略・AI活用・ブランド構築という3つのセッションを通じ、現場への実装につながる視点を第一線のプロフェッショナルが共有します。

インバウンド需要の急回復やAIの現場導入加速、慢性的な人材不足など、宿泊業を取り巻く環境は急速に変化しており、現場での実装はまだ途上の段階です。

Nazuna「Hotel Innovation Forum 2026」

イベント名：Hotel Innovation Forum 2026（第二回）日時：2026年7月2日(木) 16:00〜20:00（懇親会 19:00〜20:00）会場：PPP STUDIO（東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 6階）定員：オフライン参加（抽選）／オンライン参加（人数制限なし）参加費：無料（事前申込制）主催：Nazuna共催：宿屋塾／PPP STUDIOスポンサー：eiicon／Firework Japan／Check Inn／JAPAN SELECT

Nazunaは、京都でフレンドリーラグジュアリーをコンセプトとした町家旅館を展開する宿泊事業会社です。

「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」は『ミシュランガイド京都・大阪』で3パビリオンを取得しており、デジタル戦略やAI活用にも積極的に取り組む企業として知られています。

「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞し、2025年5月には「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業するなど、全国へ展開を広げています。

「Hotel Innovation Forum 2026」は第二回の開催です。

2025年11月に開かれた第一回では満足度92%を記録し、業界の課題と変革への意思を明確にする議論が交わされました。

第二回は「実装」をテーマに、理想論にとどまらず現場で何を変え、どう実装するかを共有する場となります。

3つのセッションプログラム

16時15分から16時55分のセッション(1)「デジタル戦略の現在と未来」には、Nazuna代表取締役の渡邊 龍一氏、PPP STUDIO執行役員COOの中村 都氏、アゴダインターナショナルジャパン北アジア広告メディア事業部長の加藤 隆寛氏が登壇。

各氏がデジタル戦略の最前線を語ります。

17時10分から17時50分のセッション(2)「AI活用による次世代の組織デザイン」では、Genspark Founding GTM Japanの中村 圭佑氏、C&RM代表取締役の小林 武嗣氏、ナリーズCEO JOINTPOOL代表の吉成 太一氏が登壇。

AIを組織に根付かせるための多角的な視点が集まります。

18時10分から19時のセッション(3)「一貫性のあるブランド構築」には、The Breakthrough Company GO代表取締役CEOの三浦 崇宏氏、ヒルトン日本・ミクロネシア地区担当開発本部長の山崎 裕子氏、東京ステーションホテル常務取締役総支配人の藤崎 斉氏、Atona取締役の山野 恭稔氏が顔を揃えます。

3セッション終了後の19時から20時は懇親会の時間です。

開催の背景と第二回のテーマ

インバウンド需要の急回復、AIの現場導入加速、慢性的な人材不足という三つの変化が、宿泊業界を取り巻いています。

「変わらなければ」という声は業界全体に広がっているものの、現場での実装はまだ途上です。

第一回で交わされた議論は業界の現状と変革への意思を明確にしました。

第二回はその一歩先に踏み込み、参加者一人ひとりが自分の現場で実践できる答えを持ち帰れる場を目指しています。

オフライン参加は抽選制、オンライン参加は人数制限なしで、参加費はいずれも無料です。

事前申込制での受付になっています。

代表取締役 渡邊 龍一のメッセージ

渡邊代表取締役は「第一回で交わされた本気の議論は、業界の現状と変革への意思を明確にしてくれた。第二回は『実装』がテーマ。何を変え、どう動くか。その答えを参加者一人ひとりが持ち帰り、自分の現場で実践してほしい」と述べています。

宿泊業の10年後の「当たり前」を共につくることを目標に掲げており、第一線のプロフェッショナルが次のアクションにつながる視点を届けます。

登壇者の言葉は、実践に直結する内容です。

デジタル・AI・ブランドの三軸から宿泊業の次の一手を探るこのフォーラム。

オンライン参加に対応しているため、全国どこからでも加わることができます。

現場での実装を模索している宿泊・ホテル業界の方にとって、第一線の登壇者と同じ場で議論を聞き、自社の課題に照らせる貴重な機会です。

参加費は無料の事前申込制。

7月2日の渋谷に、業界の実装知識が集まります。

「Hotel Innovation Forum 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

ただし事前申込制で、オフライン参加は抽選となります。

オンライン参加は人数制限なく参加できます。

Q. セッションのテーマは何ですか？

A. デジタル戦略の現在と未来、AI活用による次世代の組織デザイン、一貫性のあるブランド構築という3つのテーマのセッションがあります。

各セッションの時間は40分前後です。

Q. オフライン参加とオンライン参加はどう違いますか？

A. オフライン参加はPPP STUDIO（東京都渋谷区）での会場参加となり、定員があり抽選制です。

オンライン参加は人数制限なく加わることができます。

なお、懇親会（19:00〜20:00）はオフライン参加者向けの時間となります。

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