

資料：香川県空撮

帝国データバンク高松支店が6月11日、生成AIに関する企業動向調査の結果を発表しました。

生成AIを「非常に活用」「やや活用」と答えた四国の企業の割合は30.0％で、全国（34.6％）を下回りました。4県別では、愛媛33.4％、香川30.2％、徳島27.6％、高知24.1％でした。

主な用途は、「文章の作成・要約・校正」が60.4％と多く、「企画立案時のアイデア出し（11.3％）」「情報収集（10.4％）」「データの集計・分析（7.5％）」などが続きます。

業務への効果は81.1％が「ある」と実感しているものの、懸念・課題として「情報の正確性（45.0％）」「専門人材・ノウハウ不足（43.6％）」「活用すべき業務の範囲（42.8％）」「情報漏洩リスク（34.3％）」などが挙がりました。

帝国データバンクでは「企業は今後、生成AIを活用する業務の範囲を明確にし、運用ルールを整備することが重要」としています。

調査は2026年3月、四国の企業921社を対象に行い、353社から回答（回答率38.3％）を得ました。