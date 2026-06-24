日韓の本当の違いは「迷惑の捉え方」だった。韓国人留学生が語る日本のリアルな姿
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【常識崩壊】日本に10年住んで分かった…韓国人が日本人を見て言葉を失った理由10選」を公開した。動画では、東大大学院で博士課程中の韓国人・パクくんが、日本に長く住む中で気づいた「日韓の文化や価値観の決定的な違い」について独自の視点で解説している。
動画の冒頭でパクくんは、「日本人の距離感」について言及。日本では相手を不快にさせない「建前の礼儀」が好まれると語る。また「迷惑禁止文化」に触れ、日本では周囲に迷惑をかけないことがほぼ絶対のルールであり、破った場合は直接注意されることなく「ただ静かに距離を置かれて、居場所がなくなる」と指摘した。対する韓国では、周囲が直接指摘して衝突しながらも関係を修復していくと対比している。
さらに、結婚文化やお金持ちのあり方についても考察を展開する。日本では20代前半での結婚や早い離婚が珍しくないが、韓国では兵役や就職準備で社会に出るのが遅れる上、家やローンなどの「準備が整うまでは動いてはいけない」という考え方があるため結婚が遅れがちだと分析。お金持ちに関しても、高級外車などで成功を分かりやすく誇示する韓国に対し、日本のお金持ちは国産高級車に乗りユニクロを着るなど「一見普通の人に見える」とその違いを語った。
最後にパクくんは、近年のGDP逆転などを理由に韓国人が日本を「衰退していく国」と安易に見る風潮に疑問を呈した。資産の多くが不動産に縛られる韓国の事情や、部活動など生活の中の「余白」を例に挙げ、「豊かさの定義も誰がどのような目線で何を思うかによって変わってくる」と結論付けた。日韓両国の社会背景を立体的に浮かび上がらせる多角的な考察は、私たちが当たり前だと感じている日本の常識を新たな視点で見つめ直す知識を与えてくれる。
動画の冒頭でパクくんは、「日本人の距離感」について言及。日本では相手を不快にさせない「建前の礼儀」が好まれると語る。また「迷惑禁止文化」に触れ、日本では周囲に迷惑をかけないことがほぼ絶対のルールであり、破った場合は直接注意されることなく「ただ静かに距離を置かれて、居場所がなくなる」と指摘した。対する韓国では、周囲が直接指摘して衝突しながらも関係を修復していくと対比している。
さらに、結婚文化やお金持ちのあり方についても考察を展開する。日本では20代前半での結婚や早い離婚が珍しくないが、韓国では兵役や就職準備で社会に出るのが遅れる上、家やローンなどの「準備が整うまでは動いてはいけない」という考え方があるため結婚が遅れがちだと分析。お金持ちに関しても、高級外車などで成功を分かりやすく誇示する韓国に対し、日本のお金持ちは国産高級車に乗りユニクロを着るなど「一見普通の人に見える」とその違いを語った。
最後にパクくんは、近年のGDP逆転などを理由に韓国人が日本を「衰退していく国」と安易に見る風潮に疑問を呈した。資産の多くが不動産に縛られる韓国の事情や、部活動など生活の中の「余白」を例に挙げ、「豊かさの定義も誰がどのような目線で何を思うかによって変わってくる」と結論付けた。日韓両国の社会背景を立体的に浮かび上がらせる多角的な考察は、私たちが当たり前だと感じている日本の常識を新たな視点で見つめ直す知識を与えてくれる。
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