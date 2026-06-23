バレーボール高橋藍選手、『マツコの知らない世界』に登場 トップ選手ならではの視点から競技を深堀り
バレーボール選手の高橋藍が6月30日放送の『マツコの知らない世界』（TBS系／毎週火曜20時55分）に出演する。
【写真】高橋藍選手の強烈アタック
今回出演するのは、『バレーボールネーションズリーグ2026』で熱戦を繰り広げている日本のエース・高橋選手、さらに元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那、「月刊バレーボール」元編集長で長年にわたり選手を取材してきた古川美和子。スター選手たちの活躍で、かつての全盛期に匹敵する盛り上がりを見せる「バレーボールの世界」を届ける。
なぜいま、バレーボールがこれほど盛り上がっているのか。そこには21世紀生まれの若き才能の活躍があるという。21世紀生まれ初の日本代表である高橋選手が注目するニュースターを紹介。さらに、3人は注目を浴びがちな「アタッカー」ではなく、「リベロ」や「セッター」に注目すると試合をよりおもしろく見られるという。世界を相手に戦うトップ選手ならではの視点から、競技について深掘りする。
また、名物監督の指導法や、オリジナリティあふれる必殺技、そして奇抜な戦術まで、日本の栄光の歴史とともにその進化を振り返る。さらに、スタジオの特設コートで、高橋選手の強烈アタックをマツコが体感。高橋選手が実演すると聞いたマツコは「私に当てて！」と返すなど、すっかり打ち解けた様子を見せた。
『マツコの知らない世界』はTBS系にて毎週火曜20時55分放送。
※高橋藍の「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】高橋藍選手の強烈アタック
今回出演するのは、『バレーボールネーションズリーグ2026』で熱戦を繰り広げている日本のエース・高橋選手、さらに元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那、「月刊バレーボール」元編集長で長年にわたり選手を取材してきた古川美和子。スター選手たちの活躍で、かつての全盛期に匹敵する盛り上がりを見せる「バレーボールの世界」を届ける。
また、名物監督の指導法や、オリジナリティあふれる必殺技、そして奇抜な戦術まで、日本の栄光の歴史とともにその進化を振り返る。さらに、スタジオの特設コートで、高橋選手の強烈アタックをマツコが体感。高橋選手が実演すると聞いたマツコは「私に当てて！」と返すなど、すっかり打ち解けた様子を見せた。
『マツコの知らない世界』はTBS系にて毎週火曜20時55分放送。
※高橋藍の「高」は「はしごだか」が正式表記。