「おのれ！村重！！」と鬼気迫る演技が記憶に新しい俳優の山谷花純さんの写真集「遠距離、現在此。」（撮影：西村康、税込3850円、KADOKAWA）が2026年6月26日にリリースされます。



【写真】美しい…山谷花純さん写真集「遠距離、現在此。」

山谷さんはNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、荒木村重の妻で、“今楊貴妃”と称される絶世の美女・だしを演じました。6月21日放送回では、村重の逃走により、だしは斬首という悲しい最期を迎え、山谷さんの気高き演技が絶賛されました。



写真集は30代を目前に控えた山谷さんの今を切り取りました。撮影の舞台は、山谷さんがデビュー当時にドラマ撮影で訪れた香川県・小豆島。エンジェルロード、二十四の瞳映画村、瀬戸内海を望む景勝地など、彼女にとって原点ともいえる場所を巡りながら撮影が行われました。穏やかな瀬戸内の風景の中で見せる自然体の表情から、俳優として積み重ねてきた時間を感じさせる凛とした姿まで、多彩な魅力を収録。20代最後の現在地を映し出した一冊となっています。ビキニやランジェリーのカットもあり、ファンには必見の内容です。



約20年にわたる俳優人生を振り返るロングインタビューを掲載。デビューのきっかけ、代表作への思い、転機となった作品や出会い、30代に向けた展望、さらには初めて明かす人生観や結婚観も率直な言葉で語っています。



山谷さんは「今の自分を記録したいという思いが強くありました。この写真集は、ページをめくるたびに身も心も無垢な状態になっていくような感覚があります。小豆島という特別な場所で撮影できたことも含め、これまで歩んできた人生と重なる一冊になったと思います」とコメントしています。



山谷さんはSNSに撮影時の画像やオフショット風写真を公開。海をバックに撮影されたカットでは、紺地に赤いチェックのビキニを身にまとった山谷さんが、振り返って笑顔を見せるポーズです。ほっそりとした背中や美しい体のラインが印象的です。「水着姿あるんですね」「セクシーすぎます」「めっちゃかわいい〜」「露出が多い！」「花純んの挑む眼差しがカッケーんだよな」などのコメントが寄せられています。



【山谷花純さんプロフィール】

1996年12月26日生まれ、宮城県出身 2008年にドラマ「CHANGE」（フジテレビ系）で俳優デビュー。映画「劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-」では役作りのために丸刈りで末期がん患者の難役を演じきり、圧倒的な演技力が大きな話題を呼んだ。主演映画「フェイクプラスティックプラネット」で2019マドリード国際映画祭最優秀外国語映画主演女優賞を受賞。近年は連続テレビ小説「らんまん」、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」「豊臣兄弟！」（いずれもNHK総合ほか）、ドラマ「親友は悪女」（BSテレ東）などの話題作への出演が続き、映画・ドラマ・舞台と幅広く活躍。