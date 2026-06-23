この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「エアウォレットキャンペーン7選！50％還元・9万円抽選・5,000円特典まで一気に解説」を公開した。送金・決済アプリ「エアウォレット」で開始された合計7つのキャンペーンについて、最大9,350円分が獲得できる詳細を網羅的に解説している。



動画ではまず、エアウォレットの概要に触れ、「COIN+（コインプラス）」という決済の仕組みを利用したアプリであると説明。銀行口座からのチャージや出金に一切の手数料がかからず、資金移動が簡単に行える点を強調した。



続いて、具体的なキャンペーンを7つ紹介。1つ目は、対象店舗にてエアウォレットのQR・バーコード決済を行うと50%が還元されるキャンペーンである。還元上限は300円で、新規・既存ユーザー問わず参加可能だ。2つ目は、エアウォレットのチャージ式Visaカードを用いたネット支払いで50%還元（上限500円）されるというもの。3つ目は、Visaカードで指定金額を決済すると、抽選で最大9万円分、または100円分のCOIN+残高が当たるキャンペーンとなっている。



4つ目と5つ目は新規ユーザー向けの特典だ。新規にアカウントを作成し、本人確認と1万5,000円以上のチャージを行うと2,000円分の残高が付与され、さらに招待コードを入力することで500円分が追加でもらえる。おにまる氏は、チャージした資金は無料で銀行口座に戻せることから「完全ノーリスクで参加できる」と、そのお得さを力説した。



さらに6つ目として、三菱UFJ銀行口座からCOIN+へ初めてチャージすると、チャージ額に応じて最大5,000円相当がもらえるキャンペーンを解説。7つ目として、「@cosme」の公式LINE追加で550円分がプレゼントされ、同アプリでの支払いで30%還元されるキャンペーンも紹介された。



各キャンペーンには、対象期間や事前のエントリー、対象外となる決済方法などの細かい条件が設定されている。エアウォレットをまだ利用していない方は、この機会にアプリをダウンロードし、自身の利用環境に合ったキャンペーンのエントリーを済ませてみてはいかがだろうか。