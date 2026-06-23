【ASOBono！】 7月11日 リニューアルオープン予定 7月11日～9月18日 記念イベント開催予定

東京ドームは、東京ドームシティの屋内型キッズ施設「ASOBono！」が開業15周年を迎えるのに合わせて7月11日に施設をリニューアルする。これに伴い、7月11日から9月18日にかけて15周年記念キャンペーンを実施する。

館内リニューアルではベビー専用エリア「ハイハイガーデン」を全面リニューアルし、「ハウスエリア」を「メルちゃんのおへや」としてエリアを拡大、「ライブラリーエリア」を「まなびのハウス」として刷新する。また7月11日から8月31日までの期間、「パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー」コラボ企画としてステッカーの配布に加え、「マーシャル」、「チェイス」とのグリーティングを実施する。

メルちゃんのおへや

パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー

15周年当日となる8月19日からは「ASOBono！」のロゴを使用した目印チャームを子供向けに配布する。8月22日、23日、29日、30日、9月13日にはご当地キャラクターとのグリーティングとして、「オエムシくん」、「ラプくん」などが出演、知育を兼ねたイベントを実施する。

15周年記念ノベルティ

オエムシくん（山梨県南アルプス市）

ラプくん（東京都台東区上野）

グラ（香港）

新居浜まちゅり（愛媛県新居浜市）

松戸さん（千葉県松戸市）

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