スイング改善法をレッスン！ダフリが起きる原因は？

近ごろ最先端の解析が、ゴルフスイングの研究と指導に多数の新常識をもたらしているのをご存じだろうか。

スイング動作はより“リアル”が明確になって、ゴルフ界で大きな反響を得ている。確実に上達する時間を短縮させるそのロジックをお届けします。

バックスイングはどう上がっていてもいい

これはフルスイングに限定しての話ですが、どこにどんな上がり方をしていようが、下り方さえうまくいけばいいのです。うまく下りていれば、意図に沿った打球が出ているはずです。

レッスンをしていて感じるのは、多くの人が「ここに、こうやって上げて……」と、バックスイングの動き方を確認することに多大な時間を費やしていることです。ていねいに、理想どおり、きれいなフォームでバックスイングをして、イメージどおりに上げていけたからといって、その先がうまくいかなければすべては水の泡です。

理想的なバックスイングができれば、ダウンスイングも理想的になる、という保証はどこにもありません。時間をかけるなら、ダウンスイングの軌道をどうしようかとか、フェースの向きはどうなっているか確かめるなどを考えないと、いつまでたっても結果は安定しないのです。

下ろし方を考えることで、どのように振りたいかというイメージが深まっていくと思います。すると、その結果として、バックスイングの上げ方も変わってくると思います。やはり「どう打つのか」というイメージがあって、動きがつくられているのです。

バックスイングの流れ

バックスイングをどう上げようかとか、トップの形など「スイングの前半」については、どういう経路で上げても、どういう形でもあっていい。

ダウンスイングのパターンの違い

クラブをどう下ろすのか。そしてどういうインパクトをつくりたいのか。そのイメージに沿った動きをつくることが大切。

ボールのとらえ方のイメージから始まっている

「インパクトでどうボールをとらえるか」というイメージが、どう振るか、どう打つかにつながっていると思います。

とくに考えていないという人もいますが、考えている人の場合、イメージは３つに分けられます。

①体もクラブも平行のイメージ（スクエア）

飛球線に対して平行にアドレスをつくり、インサイド・インの軌道でインパクトを迎える。基本的にストレート系のボールをイメージしているタイプになります。

②体をクローズ×クラブはターゲットに対してストレートに入れるイメージ

飛球線に対して体（スタンス含め全身、もしくは肩だけなど）のラインをクローズにセットして、ターゲットに対してストレートにクラブを入れていく、あるいは、インから入れていくイメージです。ストレートに入れるならば、クラブの軌道は体に対してはアウトサイド・インになります。インから入れる場合は、インサイド・アウトになり基本的にドローボールをイメージしています。

③体をオープン×クラブはターゲットに対してストレートに入れる

飛球線に対して体（スタンス含め全身、もしくは肩だけなど）のラインをオープンにセットし、クラブはターゲットに対してストレートに入れるタイプになります。

「クラブを寝かす」が×から○になってきた

トップから体の後ろにクラブを寝かせる動き。ダウンスイングが始まっているが右への側屈はまだ始まっていない。回転だけ。このあと、クラブを立てる動きが必要になる。

トッププロたちの中に、切り返しの段階で背後にクラブを寝かせる人が多くなってきました。体の横にクラブを寝かせるのは、キャスティングになりますから違います。あくまでも背後です。

寝かすことで、クラブの下ろし始めの位置をインサイドにしているのです。

いったん寝かせますが、体をどんどん回していくと、クラブは自然に立ってきます。立ってくると同時に、開いていたフェースがスクエアになってくる感覚ももてます。

寝かせたクラブが立ってくるのは、切り返しから前傾を保ったまま、骨盤の中心と胸の中心が上下の関係を保って体が動いてくる場合のみです。

もし、腰を左にスライドさせて、体幹を右に倒して左肩を上げてしまうと、クラブは寝ますが、骨盤と胸の中心の位置関係がズレて、アンダーに入ってしまう。するとダフリます。ダフらないとしても左右にボールが散るでしょう。

トップからクラブを立てて下ろした動き。このあと、ヘッドを下ろすためにクラブを寝かす動きが必要になってしまう。

左がトッププロ。右は一般的な上級者。どちらもバックスイングの軌道よりもダウンスイングはヘッドが低い位置を通っているが、プロのほうが軌道がまるくゆるやかだ。それだけクラブが傾いたまま全体的に落下していることを示している。

いかがでしたか？ 最新スイングのヒントをぜひ参考にしてください！

解説＝奥嶋誠昭

●おくしま・ともあき／1980年生まれ。スイング解析システム「GEARS」や弾道測定器「フライトスコープ」など最先端の機器を駆使した指導に定評のあるツアーコーチ。ヒルトップ横浜クラブ内の「ノビテックゴルフスタジオ」でレッスン活動も行う。ノビテック所属。