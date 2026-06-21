【まとめ】JALモバイルに乗り換えると損？ahamoとの違いと選ぶべき人の基準を解説
YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」の本間輝明氏（通信費見直しアドバイザー）が、「注意！JALモバイルは乗り換えると損する人がいます」と題した動画を公開した。ドコモのahamoとJALが提携した新サービス「JALモバイル powered by ahamo」について、独自の特典と注意すべき落とし穴を指摘し、契約すべき人の基準を解説している。
本サービスは、月額2,970円でデータ容量30GB、5分以内の国内通話無料など、基本スペックは通常のahamoと完全に同一である。最大の違いは、JALのマイレージ特典が付与される点だ。毎月の継続利用で一律125マイル（年間1,500マイル）が貯まるほか、JAL搭乗時のボーナスマイル、さらに行き先がランダムで決まる「どこかにマイル」を通常の7,000マイルではなく1,500マイルで交換できるクーポンが年1回もらえるといった、3つの主な特典が用意されている。
一見すると魅力的なサービスだが、本間氏は「ぶっちゃけここで飛びつくと損する人も普通にいます」と警鐘を鳴らす。注意点として、通常のahamoで実施されている端末割引や一部のキャンペーンが原則対象外となることを挙げた。また、他社からの乗り換え（MNP）特典についても、通常のahamoがdポイント20,000ポイント還元であるのに対し、JALモバイル版は5,000マイルの付与にとどまる。そのため、「入り口だけで損得を見ると通常ahamoの方がお得になるケースが普通にある」と分析している。
動画の最後で本間氏は、加入を判断する基準として「年に何回JALの飛行機に乗るか」「スマホ本体を買い替える予定があるか」の2軸を提示した。JALの飛行機をほとんど利用しない人や、端末をお得に買い替えたい人は通常のahamoを推奨。一方で、JALに頻繁に搭乗し、「どこかにマイル」を毎年活用するような人にとっては、長く使うほど得をするサービスだと総括した。「マイルが貯まるからお得」ではなく、「飛行機に乗る人なら得」という冷静な視点で、自身のライフスタイルと照らし合わせることが重要である。
本サービスは、月額2,970円でデータ容量30GB、5分以内の国内通話無料など、基本スペックは通常のahamoと完全に同一である。最大の違いは、JALのマイレージ特典が付与される点だ。毎月の継続利用で一律125マイル（年間1,500マイル）が貯まるほか、JAL搭乗時のボーナスマイル、さらに行き先がランダムで決まる「どこかにマイル」を通常の7,000マイルではなく1,500マイルで交換できるクーポンが年1回もらえるといった、3つの主な特典が用意されている。
一見すると魅力的なサービスだが、本間氏は「ぶっちゃけここで飛びつくと損する人も普通にいます」と警鐘を鳴らす。注意点として、通常のahamoで実施されている端末割引や一部のキャンペーンが原則対象外となることを挙げた。また、他社からの乗り換え（MNP）特典についても、通常のahamoがdポイント20,000ポイント還元であるのに対し、JALモバイル版は5,000マイルの付与にとどまる。そのため、「入り口だけで損得を見ると通常ahamoの方がお得になるケースが普通にある」と分析している。
動画の最後で本間氏は、加入を判断する基準として「年に何回JALの飛行機に乗るか」「スマホ本体を買い替える予定があるか」の2軸を提示した。JALの飛行機をほとんど利用しない人や、端末をお得に買い替えたい人は通常のahamoを推奨。一方で、JALに頻繁に搭乗し、「どこかにマイル」を毎年活用するような人にとっては、長く使うほど得をするサービスだと総括した。「マイルが貯まるからお得」ではなく、「飛行機に乗る人なら得」という冷静な視点で、自身のライフスタイルと照らし合わせることが重要である。
YouTubeの動画内容
関連記事
損しない選び方！楽天モバイルで自宅Wi-Fiを作るなら新型モバイルルーターと王者ホームルーターどっち？
パケ詰まりの解消法も大公開！「絶対に失敗したくない」人気格安SIM4社の繋がりやすさを徹底比較
いざという時に知っておきたい！格安SIMで「圏外でも繋がる」衛星通信Starlink Directの真実
チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。 私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。