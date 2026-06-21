この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」の本間輝明氏（通信費見直しアドバイザー）が、「注意！JALモバイルは乗り換えると損する人がいます」と題した動画を公開した。ドコモのahamoとJALが提携した新サービス「JALモバイル powered by ahamo」について、独自の特典と注意すべき落とし穴を指摘し、契約すべき人の基準を解説している。



本サービスは、月額2,970円でデータ容量30GB、5分以内の国内通話無料など、基本スペックは通常のahamoと完全に同一である。最大の違いは、JALのマイレージ特典が付与される点だ。毎月の継続利用で一律125マイル（年間1,500マイル）が貯まるほか、JAL搭乗時のボーナスマイル、さらに行き先がランダムで決まる「どこかにマイル」を通常の7,000マイルではなく1,500マイルで交換できるクーポンが年1回もらえるといった、3つの主な特典が用意されている。



一見すると魅力的なサービスだが、本間氏は「ぶっちゃけここで飛びつくと損する人も普通にいます」と警鐘を鳴らす。注意点として、通常のahamoで実施されている端末割引や一部のキャンペーンが原則対象外となることを挙げた。また、他社からの乗り換え（MNP）特典についても、通常のahamoがdポイント20,000ポイント還元であるのに対し、JALモバイル版は5,000マイルの付与にとどまる。そのため、「入り口だけで損得を見ると通常ahamoの方がお得になるケースが普通にある」と分析している。



動画の最後で本間氏は、加入を判断する基準として「年に何回JALの飛行機に乗るか」「スマホ本体を買い替える予定があるか」の2軸を提示した。JALの飛行機をほとんど利用しない人や、端末をお得に買い替えたい人は通常のahamoを推奨。一方で、JALに頻繁に搭乗し、「どこかにマイル」を毎年活用するような人にとっては、長く使うほど得をするサービスだと総括した。「マイルが貯まるからお得」ではなく、「飛行機に乗る人なら得」という冷静な視点で、自身のライフスタイルと照らし合わせることが重要である。