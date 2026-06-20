ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを発表した。文面は英語で、最後に「Ｓｈｏｈｅｉ，Ｍａｍｉｋｏ」と連名で記した。

投稿には、愛犬デコピン、赤ちゃんと思われる足、写ったおくるみに包まれた赤ちゃんの手と足が写っている。

ＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」でもこの話題を取り上げた。三谷幸喜氏は「これは…どっち……ですかね……、やっぱ赤ちゃんの方…ですかね？」と写真に注目。安住紳一郎アナウンサーが「…どういうことでしょうか？」と合いの手を入れると、「大谷さん（の足）じゃなくて？」。スタジオにスタッフの笑い声が起こり、安住アナが苦笑しながら「あ、大谷翔平選手の足、ではないと思いますね」。三谷氏が「ま、そうでしょう」とまじめな顔でうなずいてみせた。

安住アナは「ま、確認取ってないので」と説明すると、三谷氏は「ま、大谷さんの可能性もあります…」とボケてくすっと笑わせた。

【以下、ＳＮＳに掲載された大谷選手＆真美子夫人のコメントの日本語訳全文】

私達の人生において 再びこのような素晴らしい日を 共に迎えられたことを心から嬉しく思います

無事に生まれてきてくれてありがとう

そして、これまでの道のりを支えてくださったみなさまに 心から感謝いたします