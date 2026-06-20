この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【鉄道七不思議】関西人から見た東武東上線の七不思議」と題した動画を公開した。関西人の視点から、関東の大手私鉄である東武東上線に隠されたツッコミどころ満載の謎や歴史的背景について徹底解剖している。



動画では、池袋から埼玉へと伸びる超ドル箱の通勤路線である東武東上線の「七不思議」を解説。まず、「とにかくエリアがヘン」と切り出し、東武鉄道の本線エリアと離れ、西武鉄道の領域を走っている違和感を指摘した。これは、かつて新潟を目指した「東上鉄道」が計画半ばで頓挫し、東武と合併したという歴史的経緯によるものだと説明する。



続いて、主要路線であるにもかかわらず、伊勢崎線系統のお下がりなど「中古車両ばかり」が投入される実態に言及。競合路線が存在しない完全な「一強状態」であることが、確実に利益が出る「殿様商売」を可能にしていると分析した。さらに、関西の私鉄が競って豪華な無料特急を走らせている文化と比較し、通勤車両の座席指定で追加料金をとるシステムに対して「こんな車両で金取るの？」とカルチャーショックを受けたことを率直に語った。



また、終点付近の小川町駅から寄居駅にかけて、JR八高線と完全に並走している状況について、「なんでこんなところで無駄なバトルしとんねん！」と激しくツッコミを入れる場面も。これは戦時中の軍事戦略の跡が残った結果であると解説した。さらに、東京と埼玉で重複する「小川町駅」や「霞ヶ関駅」、市名と駅名がねじれている「ふじみ野駅」など、初見殺しの駅名をめぐる混乱についても紹介している。



独特の視点から路線の歴史や構造の奇妙さを紐解き、関東の鉄道ネットワークが持つ複雑な背景を浮き彫りにした本動画。歴史のイタズラが残した東武東上線の知られざる魅力を再発見できる内容となっている。