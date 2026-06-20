幼い二人の子を連れたお母さん。電車の中で、わが子が泣き出して収まらない。

【まさかの展開】「電車にのらなきゃ」とホームへ向かおうとしたら、40代ぐらいの女性がこちらをめがけて駆け寄って来る

時折見かけるこんな光景。座っていた女性がとった行動とは。

Jタウンネット読者・Kさんの体験談。

＜Kさんからのおたより＞

今年25歳と23歳になる息子たちが、まだ2歳と0歳だった頃。二人を連れて私1人でJRに乗り、年末の帰省をしたその帰りの出来事です。

乗ってすぐはご機嫌でシートに座っていた長男でしたが、次第に「だっこして！」とグズリ出しました。

でも私は次男を抱いていたためだっこできず、長男を必死になだめましたが聞き入れてくれません。

ついに大声で泣き出しました。

涙が出そうに

「あぁ......」と思っていたら、斜め前の席に座っていた女性が、

「赤ちゃんをだっこしましょうか？｣

と言ってくださったのです。

｢私も子どもを育てた人間だし、子どももキライじゃないから」と。

私は涙が出そうなほどうれしく、お言葉に甘えて次男をだっこしていただき、長男を膝に乗せました。

すぐに長男は機嫌が直り、次男は抱かれ心地が良いらしく眠ってしまいました。

結局下りる駅までそのまま次男を預かってくださり、私は何度もお礼を言って別れました。

子育てで大変な時こそ、他人の優しさが身に沁みます。

私も困っているお母さんには、進んで声をかけていこうと誓った出来事でした。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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