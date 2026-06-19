テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１８日、放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーが出演した。

この日は、人気企画「やっぱり…カッケェ話の回！！〜令和に通じる男の美学〜」。人気芸人たちが「カッケェ話」を持ち込んだ。

アルコ＆ピース・酒井健太は、相方・平子祐希の「カッケェ話」を披露。「去年、イベントがありまして。楽屋がホテルのパターンあるじゃないですか？で、僕、楽屋に行って、平子さんいるなと思って。別のフロアの喫煙所でタバコ吸おうと思ってタバコ吸ったんですよ」と切り出した。

「したら、知らない番号から電話かかってきて。出てみたら『徳島県警の者です。徳島県警の管轄の中でオレオレ詐欺のグループが捕まった。グループのアジトを家宅捜索したら、酒井さんのカードが出てきました。あなたが重要参考人として容疑がかかっております』って。やばい！やばい！と思って」と述懐。

「で、『今から徳島に来てください』って。徳島来てくださいは、ちょっと変だなって、そんときに思って。その時点で分かったんです。これ詐欺だと思って。ただ、これ、このまま電話切るのもなんか嫌だなと思って。そういえば、うちにも詐欺師いるわと思って。楽屋に戻ってスピーカーにして」と振り返った。

「平子さんに何にも言わずにテーブルの上に（スマホを）置いて。（酒井が）『すいません。今、渋谷署に着いたんですけど、交番の人に話聞いてもらっていいですか』って言ったら、平子さんが『はい、もしもし。渋谷署の平子です』って。向こうはガチャって切ったんですよ。コンビのコント芸で撃退しました」と回想。盛山は「それスゴい！平子さんの機転もスゴいですよね」と感心していた。