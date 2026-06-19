手形だらけの姿の大塚美咲アナウンサー・・・何があったのか！

【写真を見る】全身絵の具まみれでも…きょうは誰にも怒られない！キラキラ笑顔で園庭中カラフルに！勢いとどまらずカメラも狙われる!?（山形・天童市）

そう！山形県天童市の幼稚園で、子どもたち大興奮の恒例行事を取材してきたんです。

その行事の正体とは…天童市のたかだま幼稚園で行われたフィンガーボディーペインティングです。

肌に優しく、落としやすい専用の絵の具を使って、まわりのものを思いっきりカラフルにする大胆なあそびです！

たかだま幼稚園 丹野宣秀 園長「きょうは、だーれも文句言わねから。全身を使って、絵の具を楽しんでください！」

園児「ハイ！！！」

大塚美咲アナウンサー「始まりました！フィンガーボディーペインティング！みなさん、指をつかって、あらゆるところに、絵の具を容赦なく塗りたくっていきます！」

■大興奮の園児たち！みんなどんどんカラフルに♪

園庭中がレインボーカラーに！

「混ぜたら何色になるかな～・・・レインボー！！」

きょうは、隣にある羽陽学園短期大学の学生も参加し、大人も子どもも、みんなで絵の具まみれになりました！

園児たちの勢いはとどまることを知らず…

「今がチャーンス！」

とうとう、カメラにも…！！

■全身絵具まみれ！大人も子どももキラキラ笑顔に





２０分ほど経った頃には…

大塚美咲アナウンサー「私も、子どもたちにたくさんタッチされて、全身絵の具まみれになりました。大人も子どもも関係なく、先生もこのお顔です！」

先生「初めてだったんですけど、すごく楽しいです～」

我を忘れて夢中になりました！

園児「楽しかった！べとべとつけるのが楽しかったです」

園児「お友達にべたべたされるのが楽しかった！」

園庭の周りでは、たくさんの保護者がシャッターチャンスを狙っていました。

保護者「すごいキラキラ笑顔で、楽しそうで、見に来てよかったなと思います」

保護者「とびっきりの笑顔でした！いい経験になって、一生の思い出になると思うので、良かったです」

最後は、みんなでプールに入り、思い出は残したまま、絵の具はきれいに洗い落としましたよ。

「フィンガーボディーペインティングだいせいこーーう！」