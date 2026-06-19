全身絵の具まみれでも…きょうは誰にも怒られない！キラキラ笑顔で園庭中カラフルに！勢いとどまらずカメラも狙われる!?（山形・天童市）
手形だらけの姿の大塚美咲アナウンサー・・・何があったのか！
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そう！山形県天童市の幼稚園で、子どもたち大興奮の恒例行事を取材してきたんです。
その行事の正体とは…天童市のたかだま幼稚園で行われたフィンガーボディーペインティングです。
肌に優しく、落としやすい専用の絵の具を使って、まわりのものを思いっきりカラフルにする大胆なあそびです！
たかだま幼稚園 丹野宣秀 園長「きょうは、だーれも文句言わねから。全身を使って、絵の具を楽しんでください！」
園児「ハイ！！！」
大塚美咲アナウンサー「始まりました！フィンガーボディーペインティング！みなさん、指をつかって、あらゆるところに、絵の具を容赦なく塗りたくっていきます！」
■大興奮の園児たち！みんなどんどんカラフルに♪
園庭中がレインボーカラーに！
「混ぜたら何色になるかな～・・・レインボー！！」
きょうは、隣にある羽陽学園短期大学の学生も参加し、大人も子どもも、みんなで絵の具まみれになりました！
園児たちの勢いはとどまることを知らず…
「今がチャーンス！」
とうとう、カメラにも…！！
■全身絵具まみれ！大人も子どももキラキラ笑顔に
２０分ほど経った頃には…
大塚美咲アナウンサー「私も、子どもたちにたくさんタッチされて、全身絵の具まみれになりました。大人も子どもも関係なく、先生もこのお顔です！」
先生「初めてだったんですけど、すごく楽しいです～」
我を忘れて夢中になりました！
園児「楽しかった！べとべとつけるのが楽しかったです」
園児「お友達にべたべたされるのが楽しかった！」
園庭の周りでは、たくさんの保護者がシャッターチャンスを狙っていました。
保護者「すごいキラキラ笑顔で、楽しそうで、見に来てよかったなと思います」
保護者「とびっきりの笑顔でした！いい経験になって、一生の思い出になると思うので、良かったです」
最後は、みんなでプールに入り、思い出は残したまま、絵の具はきれいに洗い落としましたよ。
「フィンガーボディーペインティングだいせいこーーう！」