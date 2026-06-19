go!go!vanillasが、10月より開催する新ツアー＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞の対バンアーティストを一斉解禁した。

本ツアーは、全国10会場20公演に及ぶツアーで、各会場2DAYS公演となっており、1日はgo!go!vanillasワンマンライブ、もう1日はゲストを呼んでの対バンライブとなっている。

福岡公演にSaucy Dog、北海道公演にPEOPLE 1、神奈川公演にMONO NO AWARE、宮城公演にクリープハイプ、新潟公演にGalileo Galilei、香川公演にOKAMOTO’S、広島公演に04 Limited Sazabys、愛知公演にハルカミライ、大阪公演に[Alexandros]、東京公演にHump Backを迎えることが決定。

チケットは、セブン-イレブン2次先行を受付中。

バニラズは、最新曲「フォーリン」を配信中。本楽曲は、恋愛における衝突や未熟さを痛快に描いたラブソングで、ぶつかり合いながらも手放せない強い想いと、離れようとしながらも惹かれ合ってしまう感情の揺れを、ストレートかつエモーショナルに描いた一曲。

ミュージックビデオは、今原電気氏が監督を務め、ハートの着ぐるみを模した女性との気持ちのすれ違いや衝突といった人間の未完成な愛の姿をスピード感たっぷりに描いた、キャッチーで見応えのある映像となっている。ぜひ楽曲とともに楽しんでもらいたい。

そして、7月には初のアジアツアー＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞の開催も決定している。本ツアーは、7月10日に台湾・THE WALL LIVE HOUSE、7月12日に韓国・YES24 LIVE HALLにて開催される。2025年には韓国にて初のワンマンライブ開催に加え＜Busan Rock festival＞に出演、2026年3月には台湾＜浮現祭 EMERGE FEST 2026＞に出演と、アジアへと躍進してきたgo!go!vanillas初のアジアツアーをお見逃しなく。

＜go!go!vanillas presents「ぼくらのタイマン上等ツアー」＞

2026年

10月1日（木）【福岡】Zepp Fukuoka

10月2日（金）【福岡】Zepp Fukuoka w/Saucy Dog

10月15日（木）【北海道】Zepp Sapporo

10月16日（金）【北海道】Zepp Sapporo w/PEOPLE 1

10月21日（水）【神奈川】KT Zepp Yokohama

10月22日（木）【神奈川】KT Zepp Yokohama w/MONO NO AWARE

10月31日（土）【宮城】仙台GIGS

11月1日（日）【宮城】仙台GIGS w/クリープハイプ

11月12日（木）【新潟】新潟LOTS w/Galileo Galilei

11月13日（金）【新潟】新潟LOTS

11月21日（土）【香川】高松festhalle

11月22日（日）【香川】高松festhalle w/OKAMOTO’S

11月28日（土）【広島】BLUE LIVE 広島

11月29日（日）【広島】BLUE LIVE 広島 w/04 Limited Sazabys 2027年

1月8日（金）【名古屋】Zepp Nagoya

1月9日（土）【名古屋】Zepp Nagoya w/ハルカミライ

1月15日（金）【大阪】Zepp Osaka Bayside

1月16日（土）【大阪】Zepp Osaka Bayside w/[Alexandros]

1月29日（金）【東京】Zepp Haneda

1月30日（土）【東京】Zepp Haneda w/Hump Back ■チケット情報

6,900円（税込）※ドリンク代別 ▼チケット受付情報

セブン-イレブン2次先行

受付期間：6月19日（金）正午〜6月28日（日）23:59 ▼お申し込みはこちら

https://ggv-livehousetour2627.jp

＜go!go!vanillas Asia Tour 2026＞

■台湾公演

日程：2026年7月10日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間

会場：THE WALL LIVE HOUSE ▼チケット情報

スタンディング前売券（VIP）：NT$2,500 ※SOLD OUT

スタンディング前売券（通常）：NT$1,780

当日券 ※通常チケットのみ：NT$2,000

障がい者券：NT$1,000 VIP特典

・優先入場

・終演後メンバーとの記念撮影

・直筆サイン入りポストカードをメンバーからお渡し 台湾公演チケットの受付はこちら：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/uhdry ■韓国公演

日程：2026年7月12日（日）

時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間

会場：YES24 LIVE HALL ▼チケット情報

VIPスタンディング 154,000₩

VIP指定席 154,000₩

スタンディング 110,000₩

指定席 110,000₩ VIP特典

・優先入場

・終演後メンバーとの記念撮影！

・直筆サイン入りポストカードをメンバーからお渡し 韓国公演チケットの受付はこちら：https://lnk.to/ggv_AsiaTour2026Seoul 『go!go!vanillas Asia Tour 2026』特設サイト

https://ggv-asiatour2026.jp