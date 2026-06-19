あなたは何位？12星座別！6月の運勢ランキング＆幸運を招くラッキーパーソン

ゴールデンウィークと夏休みのちょうど狭間に位置している6月は、運気的に見ても次のターンに切り替わっていく調整の時期。流れに乗ってラッキーを掴める星座をランキング形式でお届けします。幸せをもたらしてくれるラッキーパーソンも併せてご紹介しているので、チェックしてみてください。

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星座別の運勢ランキングとラッキーパーソンをご紹介！

ゴールデンウィークと夏休みの間に挟まれた6月は運気が次のターンに変わっていく時期。

そんな6月の12星座別の運勢と、幸運を運んでくれるラッキーパーソンをランキング形式でご紹介します！

6月にいい流れに乗れるのは？

1位…水瓶座

幸運に恵まれる確率が最も高いのは、水瓶座です。日頃はクールなあなたですが、今月に限っては希望や願いなど、ガンガンアピールして正解。アツい思いを周囲に伝えるほど、好リアクションや素晴らしいサポートに恵まれるはず。

ラッキーパーソンは、獅子座。

素晴らしいクリエイティブパワーを持つ獅子座から、表現の仕方を学ぶと、夢や憧れの実現に役立つこと間違いなし。

2位…天秤座

チャレンジの気運が高まっている天秤座が2位にランクイン！ 向上心が高まって、新しいことにトライしたくなるかもしれません。今なら無謀なことでも成功する可能性が高め。勇気を出して一歩を踏み出してOKです。

ラッキーパーソンは、牡羊座。

行動力とガッツあふれる牡羊座が、あなたの背中を押してくれる幸運の使者。やりたいことや未来の計画を話すと、さっそく協力してくれそう。

3位…双子座

3位に入ったのは、誕生月パワーが降り注ぐ双子座です。特にホームグランドで新月が起きる15日頃は幸運度MAX！ 新しい自分に生まれ変わるつもりで、イメチェンや転職、起業などに挑むのもおすすめ。

ラッキーパーソンは、射手座。

今月の射手座とは、興味や関心のベクトルが同じで、一緒にいるとワクワクが止まらなくなりそう。遊びや仕事のバディにピッタリです。

4位…蟹座

12年に1度の大幸運期が終わりに近づいている蟹座は、ラストスパート期に突入します。昨年から追いかけてきた目標やテーマを達成するべく、全力投球を。特にやりたいことがない場合は、推し活など好きなことに熱中するのがジョイフル。

ラッキーパーソンは、蠍座。

突破力に恵まれている蠍座が、最後の追い上げに力を貸してくれます。やる気が出ないときに話すだけでも、パワーが湧いてきそう。

5位…獅子座

月末ラッキースター・木星がホームグラウンド入りする獅子座は、その影響を既に受けていて、6月から嬉しい変化やドラマが起き始めているはず。夏至前後に舞い込む誘いや依頼も幸運の招待状。2つ返事でOKするといいコトが。

ラッキーパーソンは、双子座。

ノリがよくて楽しい双子座は、元々相性がよいうえ、6月はさらにバディ力も上昇！一緒に組んでビジネスやレジャー計画など進めると、好結果を出せます。

6位…牡羊座

社交運が盛り上がって楽しいひとときを過ごせそう。偶然知り合った人とのご縁で、新しいビジネスや企画に参加することになるなんてサプライズラッキーも。ただし、夏至以降は体調がイマイチ。無理せず、予定は厳選を。

ラッキーパーソンは、水瓶座。

創造力が高まっている今月の水瓶座。将来やこれからやりたいことについて語り合うと、面白いアイディアやプランが次々出てきそう。

7位…射手座

ターニングポイントに差し掛かり、今まで通りが通用しなくなるかもしれません。でも、それはいい意味での変化。よりステキなあなた、人生を手に入れるべく、考え方やイメージをアップデートしてきましょう。

ラッキーパーソンは、天秤座。

脱皮のお手伝いをしてくれるのは、天秤座。元来のセンスのよさと今月高まっている行動力をフル発揮して、あなたをステキに変えてくれます。いろいろ相談して吉。

8位…蠍座

キャリアや社会面で転機となるような出来事がありそう。難しい仕事や荷の重い役割を任される可能性も。大変ですが、それをクリアすることで一段上のステージに立てます。逃げずに立ち向かってみて。資格や免許の取得も今。

ラッキーパーソンは、山羊座。

しっかり者の山羊座は、よき先生。彼女の頑張りやスタンスを見習うことで、あなたも成長できます。人生相談にも的確なアドバイスをくれる予感。

9位…牡牛座

油断大敵。のんびり過ごせる反面、ダラダラしすぎて時間やお金を浪費しやすい傾向が。これまで築いた信頼やキャリアを台無しにしないよう、やるべきことはきっちりこなしてください。運用や投資について学ぶのは有意義。

ラッキーパーソンは、乙女座。

乙女座のストイックさや自己管理能力の高さは必見！ 近くにいるだけでも、自然と好影響を受けられるはず。一緒にダイエットや貯金を始めるのも。

10位…魚座

理由もなく落ち込みやすい今月の魚座。実はそれ、この時期にありがちな傾向みたい。部屋の換気と心身のデトックスに励んで、健やかマインドを取り戻してください。部屋やクローゼットの衣替えも、開運効果高め。

ラッキーパーソンは、牡牛座。

おっとりして優しい牡牛座は、一緒にいるとホッとくつろげそう。食べ歩きや小旅行に誘うと楽しいひとときを過ごせて、元気チャージにお役立ち。

11位…乙女座

理想と現実のギャップに悩みがちな6月の乙女座。頑張っているのに、なかなか結果が出なくて凹んでしまう場面も。見えていないだけで、あなたは成長している暗示。諦めずに粘ってみて。きっともう少しで突破口も開けます。

ラッキーパーソンは、魚座。

癒しパワーを持つ魚座は、天性のヒーラー気質。辛いとき話を聞いてもらうだけでも心が軽くなるし、輝く未来に向かうためのステキなメッセージをくれます。

12位…山羊座

プライベートで悩みを抱えやすいようです。子どもの教育や親の介護、金銭問題など、頭の痛い問題がいろいろ出てくる可能性も。こんなときひとりですべて抱え込むのは危険。信頼できる友人やプロの力を借るのが、解決の近道になるでしょう。

ラッキーパーソンは、蟹座。

世話好きで優しい蟹座。あなたが困っていることにいち早く気づいて、力を貸してくれそう。強がらずに素直に頼ったほうがラクだし、絆も深まります。