「ポケモン」歴代パッケージグッズは後日再販売を予定。ピンズやキーホルダーなど多くの商品が品切れに
【「ポケモン」歴代パッケージデザイングッズ】 6月18日10時より販売開始
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは6月18日、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトパッケージをデザインしたグッズについて、再販売を予定していることを発表した。
本日6月18日より販売開始となった「ポケモン」歴代パッケージをデザインしたグッズ。通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では仮想待合室が用意されたが、本稿執筆時点でピンズやキーホルダーなど多くの商品が品切れとなっている。
これらのグッズについては後日再販売を予定しており、詳細は後日「ポケモンセンターオンライン」にて発表予定。なお、当面の間「ポケモンセンター」店舗での取り扱いは行なわれない。
【お知らせ】- ポケモンセンター公式 (@pokemoncenterPR) June 18, 2026
『ポケットモンスター』シリーズの歴代ゲームソフトのパッケージがデザインされたグッズは、各種再販売を予定しております。
詳細は後日、 #ポケモンセンターオンライン にてお知らせいたします。
なお当面の間、店頭でのお取り扱い予定はございません。https://t.co/tEGHNeCHh9 pic.twitter.com/m0EWqREPdN
(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
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