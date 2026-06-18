ポケモンは6月18日、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトパッケージをデザインしたグッズについて、再販売を予定していることを発表した。

本日6月18日より販売開始となった「ポケモン」歴代パッケージをデザインしたグッズ。通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では仮想待合室が用意されたが、本稿執筆時点でピンズやキーホルダーなど多くの商品が品切れとなっている。

これらのグッズについては後日再販売を予定しており、詳細は後日「ポケモンセンターオンライン」にて発表予定。なお、当面の間「ポケモンセンター」店舗での取り扱いは行なわれない。

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