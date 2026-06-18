陸上女子三段跳びで、１４日の日本選手権（パロマ瑞穂スタジアム）で９位だった剱持クリア（ＫＥＮａｃ）が１８日、自身のインスタグラムを更新。「もう無理かもと思った場所にもう一度立てて あの独特の緊張感を思う存分味わえたこと 色んな感情とともにたくさんのチャレンジと経験をできる幸せを噛み締めて その全てをありがとうと受け取って これからの人生の活力に」などとつづり大会を振り返った。

剱持はサッカー日本代表・三笘薫（ブライトン）の妻。６年ぶりに出場した日本選手権では３回目に１２メートル３９をマークして９位に入った。

「家族友達からの心に染み渡る言葉の数々 そして声をかけてくれた方々のおかげで 応援してもらえることの嬉しさありがたさをこれでもかというくらい感じてたくさん心揺さぶられました ６年ぶりの日本選手権 沢山の応援ありがとうございました そして何より色んな方のサポートがあったからこそチャレンジし続けられ、またこの舞台に立つことができました。本当にありがとうございました」と感謝し、祝福の花束などの写真を投稿。「我が相棒達の考える事一緒すぎてダブル花束はさすがに涙飛び出た（姉作テンション爆上げうちわを添えて」と結んだ。

フォロワーからは「おつかれさまでした。夫婦共に高めあう２人が素敵です」「これからもできるだけ長くお二人で競技を続けられますように」「瑞穂競技場で見たクリアさんめちゃくちゃ カッコ良かったです」などとコメントが寄せられた。