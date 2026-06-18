『週刊SPA!』 6月23・30日合併特大号に登場する江籠裕奈　撮影／岡本武志 ヘアメイク／円谷歩美　スタイリング／筒井葉子（PEACEMONKEY）

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　元SKE48の江籠裕奈が、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）の人気グラビア企画「美女地図」に登場した。

【別カット】美尻際立つポージングで“天使のオフタイム”再現 江籠裕奈

　2023年末にSKE48を卒業し、現在はソロアイドルとして活動する江籠。ファンから“えごちゃん”の愛称で親しまれる江籠が、同誌にカムバックを果たした。

　今回のテーマは「天使の休息」。束の間のオフタイムを切り取ったグラビアでは、リラックスした表情と透明感あふれる姿を披露している。

　柔らかな雰囲気と美しいプロポーションを兼ね備えた江籠は、アイドル時代から変わらぬ愛らしさに加え、大人の魅力も感じさせるカットに挑戦。ソロ活動を経てさらに磨きのかかった表現力で誌面を彩った。

　江籠は2000年生まれ、愛知県出身。2011年にSKE48の5期生として加入し、グループの中心メンバーとして活躍した。23年末にグループを卒業後は、ソロアイドルとして音楽活動を本格化させるなど、新たなステージへ歩みを進めている。

　公式ファンクラブ「ないしょばなし」を開設し、ファンとの交流を深めながら活動の幅を広げている江籠。今回のグラビアでは、ステージ上とはひと味違う自然体の魅力を見せている。

　同号の表紙と特別付録の「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこが登場。このほか、「グラビアン魂」には三田悠貴、「推し撮」には花咲楓香、「メルヘンか、小悪魔か」には阿比留あんなが出演する。